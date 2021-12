– Önt is elismerésben részesítették a VII. Iskolarendőr Szakmai Napon. Számított rá?

– Az elismerést tartalmazó értesítést pár héttel az ünnepség előtt kaptam meg. Nem számítottam rá, ezért meglepetésként ért, de nagyon örültem neki, hiszen ez is egyfajta visszajelzés arról, hogy jó úton haladok, s megfelelően végzem a munkám. Korábban, megyei szinten már kaptam elismerést a programmal kapcsolatos munkámért, de ez a mostani, országos díj mondhatni, hogy a programban résztvevők legnagyobb elismerése, amire több mint száz megyei kolléga közül választottak ki. Ezért is ért nagy megtiszteltetésként, s nagyon hálás vagyok elöljáróimnak, munkatársaimnak, illetve a pedagógusoknak is a támogatásért, segítségért.

– Meséljen kérem a kezdetekről, hogyan lett életének szerves része az iskolarendőri megbízás?

– Rendőri pályámat az egykori Miskolci Rendészeti Szakközépiskola elvégzését követően, 2009. május 16-án kezdtem, az Iskola rendőre programba pedig 2013. szeptemberében kerültem mint előadó. Ekkor még az Egri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán voltam járőr. Két évig dolgoztam iskolarendőr-koordinátorként, ami nagy kihívást és elismerést jelentett számomra. Az iskolák és az ott dolgozó kollégák munkáját kellett összehangolnom annak érdekében, hogy a program megfelelően működjön. Ebben az időszakban előfordult, hogy a saját iskolám mellett úgymond beugrósként két-három másik tanintézményben is tartottam előadásokat. Az első iskolám, amiben azóta is tevékenykedek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája.

– Mi a feladata egy iskolarendőrnek?

– Az alap rendőri feladatok mellett kapcsolattartás az iskola pedagógusaival, diákjaival, illetve a tanulók szüleivel. A tanév folyamán különböző témakörökben, életkortól függően tartok előadást, főként az iskola vagy az osztályok kérésének megfelelően. Alsó tagozatban a biztonságos közlekedésre való nevelés a fő feladat. A gyerekek kezdetben megismerkedhetnek a biztonsági eszközök használatával, a biztonságos közlekedés szabályaival, a KRESZ-táblákkal. Ezt követően a biztonságos gyalogos, kerékpáros közlekedés kialakítására helyeződik a hangsúly. A felső tagozatosoknál pedig már különböző bűnmegelőzési előadások is szerepelnek, előtérbe kerülnek a diákcsínyek és az esetleges bűncselekmények megelőzése, illetve a középiskola első éveiben a motoros közlekedés szabályaira is kitérünk, hiszen ebben a korosztályban már megszerezhető a jogosítvány segédmotoros kerékpárra. A középiskolás osztályokban pedagógusi felkérésre is tartunk előadást a drogprevenció és a fiatalkori bűncselekmények megelőzése érdekében.

Az iskolarendőr igyekszik az intézmény szerves életébe beletartozni.

Egyes iskolák heti, mások havi szinten kérik a rendőr jelenlétét, de vannak olyanok is, ahol csak akkor szólnak az előadónak, ha konkrét probléma merül fel. Olyan magatartásproblémák, amelyek a későbbiekben rendőri intézkedést is kiválthatnak: fenyegetés, verekedés, zaklatás, közösségi oldalakon előforduló problémák. Az iskolarendőr természetesen részt vesz a tanévnyitó, tanévzáró és egyéb rendezvényeken is, de előfordult már, hogy farsangkor meghívtak zsűritagnak. Ennek köszönhetően sokkal szorosabb kapcsolatot tudunk kialakítani a diákokkal, akik ezáltal a rendőri pályához is közelebb kerülhetnek.

Lázár Leventét motiválja, ha gyerekekkel dolgozhat együtt Forrás: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

– Miért tartja fontosnak az iskolarendőr szerepét?

– A fiatalabb korosztálynál fontos, hogy minél korábban megismerkedhessenek a közlekedési szabályokkal, s tapasztalataink szerint ezeket sokkal jobban fel tudják dolgozni, ha egy egyenruhás rendőr ismerteti meg velük interaktív formában. Az idősebbeknél pedig visszatartó szerepe is lehet a rendőrnek, akivel kötetlen, vagy akár személyes beszélgetésre is van lehetőség a problémák megoldása érdekében. Én például négy éve rendszeresen bemegyek az elsősökhöz is köszönteni őket. Bemutatom számukra az Iskola rendőre programot, mesélek a feladataimról, a házirendről, illetve a Heves Megyei Baleset-megelőzési Bizottság támogatásával eddig minden évben sikerült egy kis ajándékkal is kedveskednünk nekik.

– Hogy állnak az intézmények a iskolarendőrökhöz?

– A gyakorlóban a kezdetektől nyitottan fogadták a programot, s azóta is folyamatos a közös munka, ami immár nyolc éve tart. A pedagógusok kedvesek, segítőkészek és én is igyekszem megfelelni az iskola elvárásainak, segíteni a pedagógusok munkáját. Úgy gondolom, hogy ez eddig jól sikerült, hiszen minden évben pozitív visszajelzést kapok tőlük, a szülőktől és a gyerekektől is. Nem csak osztályszinten, egyénileg is fordulhatnak hozzám a gyerekek. A problémákat – amennyiben lehetséges – iskolán belül próbáljuk megoldani.

Erre több esetben is volt már példa, és szerencsére mind pozitívan zárult.

– Ön miért szeret iskolarendőr lenni?

– Nagyon motivál, ha gyerekekkel foglalkozhatok, ami részben köszönhető a pedagógusi civil végzettségemnek is. Megtalálom velük a közös hangot, s jó látni, hogy az átadott tudást, információt később, a mindennapi élet során kamatoztatni tudják.

– Hogyan látja az Iskola rendőre program jövőjét?

– A program jól működik, nagyon szerteágazó, és az iskolákon is nagyban múlik, hogy mennyire aknázzák ki a program kínálta lehetőségeket. A kollégák a mindennapi, rendőri munkájuk mellett látják el az iskolarendőri kötelezettségeket, de örömmel mondhatom, mindenki arra törekszik, hogy maximálisan elvégezze a programhoz tartozó feladatát.