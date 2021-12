Dr. Tajdi Bencét, a kápolnai Regina Gyógyszertár Kft. gyógyszerészét kérdeztük, miért tartja fontosnak a patikai termékek kiszállítását, s milyen tapasztalatai vannak, mekkora az igény ezen szolgáltatásra.

– Augusztus elsején vettem át a gyógyszertár vezetését, melyhez két fiókpatika is tartozik, Aldebrőn és Feldebrőn, melyek jelenleg üresen állnak – mondta.

Eddigi tapasztalatai szerint lenne igény ezek működésére, és tervezi is, hogy a jövőben ez megvalósuljon Feldebrőn. Főként a járványhelyzet fokozódásával egyre nagyobb igénye van a lakóknak a gyógyszerellátásra ott is, ahol nem működik fiókpatika. Erre kiváló megoldás a házhoz szállítás. Jelenleg Kápolna, Tófalu, Aldebrő és Feldebrő területén díjmentesen biztosítják ezen szolgáltatást, közölte a szakember.

– A járványhelyzet fokozódásával az orvosokkal együtt azt kérjük a betegektől, ha bármilyen tünetük van, vagy felmerül a gyanú, hogy fertőzöttek lehetnek, ne térjenek be az üzlet zárt terébe. Ez a Magyar Gyógyszerészi Kamara ajánlása is – tájékoztatott a gyógyszerész.

Lehetőség van a patikán kívüli kiszolgálásra, soron kívül kiadják a gyógyszereket egy ablakon keresztül, de még jobb, ha az illető nem hagyja el otthonát, és kéri a házhoz szállítást. Ezzel minimálisra csökkentve a fertőzés tovább terjedését. A biztonság érdekében szabad levegőn történik a megrendelés átadása. A házhoz szállítást természetesen bárki igénybe veheti, a tapasztalatok alapján azonban az idősebb korosztály számára nyújtja ez a legnagyobb segítséget, hiszen ők egyébként is nehezen mozognak. A kismamák is nagy számban élnek ezzel a lehetőséggel. Az esetek nagy százalékában a receptre felírt gyógyszereket rendelik meg otthonra a betegek, de egyre több vény nélkül kapható készítmény is elérhető a patikában, amit örömmel fogadnak a kiszállításos formában a páciensek – tájékoztatott dr. Tajdi Bence.

Dr. Tajdi Bence gyógyszerész igyekszik megfelelni az igényeknek Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Mindez úgy működik, hogy a betegek előzetesen telefonon érdeklődnek, hogy felkerültek-e már a felhőbe a számukra felírt vények. Ezt követően kérik azok kiszállítását. A megbetegedések számának emelkedésével egyre többen kérnek így házhoz Covid-teszteket is, amik segítségével a páciensek maguk tudják megállapítani, fennáll-e esetükben a koronavírus-fertőzés. Ezeknél a teszteknél fontos figyelembe venni, hogy csak a pozitív eredményt vehetjük biztosra – mondta a gyógyszerész.

A hírek szerint már döntés született arról, hogy 2022. január elsejétől bármilyen gyógyszert csak a gyógyszertárak szakdolgozói vihetnek házhoz, a csomagot kézbesítő futárok nem. Emiatt nem lesz változás a Kápolna környéki településeken, ugyanis a házhoz szállítást a gyógyszerész végzi.