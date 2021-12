Mint azt Forgó Gábor polgármestertől megtudtuk, az elektromos autó főként azoknak segítség, akik autóbusszal teszik meg az utat a faluig. Őket előzetes egyeztetés után várják gépkocsival, s szállítják a gyógyközpontba. Köztudott, hogy a speciális szén-dioxid-szárazfürdő elsősorban az ér- és cukorbetegek gyógyításában fontos szerepet tölt be. Bár a járványidőszak megnehezítette a gyógyszolgáltatás rendszeres igénybevételét, az idén tavasszal feloldott korlátozások után rengetegen, főként visszatérő páciensek jelentkeztek a terápiára.

Mivel sok esetben mozgásukban korlátozott emberekről van szó, ezért is nagy segítség számukra a korszerű, takarékos jármű. Az első tapasztalatok kedvezőek, így a következő év tavaszán egy kisbusszal is gyarapodhat a község, illetve a gyógyintézmény.

A faluban egyébként az idén három járdaszakasz is megújult. Megtudtuk azt is, hogy jövőre folytatódhat a komplex csapadékvíz-elvezető rendszer második ütemének megvalósítása. Az első ütemben közel tíz kilométernyi szakaszon épült ki a rendszer, a folytatásban a Baross utca–Kanázsvár–Mátyás király út vonalán teszik biztonságosabbá a víz elvezetését. Halad a bölcsőde építése is, amelyre több mint nyolcmillió forintot fordíthatnak. A sportcsarnok udvarán megépült az új játszótér, amit örömmel vettek birtokukba a helybeliek.