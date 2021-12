Dr. Pajtók Gábor ajándékcsomagokkal kedveskedett a megjelenteknek, köszöntőjében méltatta a nyugdíjas közszolgákat, kiemelve, nemcsak az ügyfelek, de a haza szolgálatát is jelentette a munkájuk. Juhász Attila Simon is meglepte a klubtagokat. Az anyagi okokból régóta halogatott álmukhoz, a tiszadobi Andrássy-kastély felkereséséhez bejelentette a megyei önkormányzat támogatását, autóbuszt biztosítanak az utazáshoz. Az eseményen részt vett dr. Lisztóczky László irodalomtörténész is, aki gyakran tölti együtt idejét a klubtagokkal.