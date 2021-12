A Rádi Pékség általános igazgatója, Haron Ildikó elmondta, tapasztalataik szerint elsősorban a hagyományos ízeket kedvelik a vásárlók a karácsonyi sütemények tekintetében, ezért diós és mákos bejglit kínálnak. Korábbi években előfordult, hogy gesztenyés ízűt is árultak, de az nem örvendett nagy népszerűségnek.

Náluk az ünnepi sütemények sikerlistáját a tradicionális magyar ételnek számító mákos bejgli vezeti, és szorosan mögötte a diós következik.

Ugyanakkor a német–osztrák karácsonyi édesség, a stollen is népszerű. Ez egy kelt tésztás sütemény, kandírozott gyümölcsökkel gazdagítva, mandulával és karácsonyi fűszerekkel ízesítve, és látványában sokakat emlékeztet a fehérbe pólyált kis Jézusra. Szívesen vásárolják az aprósüteményeket is, a legkedveltebbek a karácsonyi mézes figurák. Manapság sokaknak nem jut elég ideje az ünnepi készülődésre, ezért az elmúlt években egyre népszerűbbek a fagyasztott sütemények, melyeket már jóval karácsony előtt beszereznek az emberek, és az ünnepi lakoma előtt néhány perces sütést követően frissen tálalják ezeket, jelentős időt megspórolva ezáltal. A fagyasztott termékek közül a meggyes-mákos rétes, a vörösáfonyás-mandulás fonott- és a narancsos-csokis kalácsok a legnépszerűbbek az adventi időszakban. A kalácsokat sütni sem kell, szobahőmérsékleten negyvenöt perc alatt kiengednek, és máris fogyaszthatók – fejtette ki Haron Ildikó.

Marján Tünde, a Marján Cukrászda egyik tulajdonosa arról informálta portálunkat, hogy náluk is a bejgli a legkedveltebb sütemény a karácsony előtti időszakban. A hagyományos ízesítésűeket vásárolják a legtöbben. A tradicionális diós és mákos mellett jó a fogadtatása az újdonságoknak is, ezek közül népszerű a szilvalekváros-diós, a gesztenyés és a meggyes-mákos bejgli is. Tapasztalataik szerint évről évre többen vásárolnak készen süteményt, hogy időt nyerjenek a karácsonyi készülődés során. Cukrászdájukban a karácsonyi sütemények népszerűségi rangsorát a bejglik után a gesztenyés sütemények, a mézeskalácsok és a diós-kókuszos csók követik.

Detkovics Edit, a Sárvári Cukrászda ügyvezetője közölte, nem meglepő módon, náluk is a bejgli a legnépszerűbb az adventi időszakban. A klasszikus diós és mákos mellett közkedveltek a narancsos-diós és a meggyes-mákos ízesítésűek is. A népszerűségi listán a bejgli után a mézeskalács következik náluk. Sokan választják a karácsonyfa alakú mézeskalács süteményt, melynek díszítését akár saját elképzeléseik alapján is kérhetik az emberek. A karácsonyi aprósütemények közül a valódi török mogyoróval készült mogyorós kifli, a narancsos linzer és a meggyes marcipánnal töltött puszedlik a legkedveltebbek.

A franciák kedvelt süteménye, a macaron hazánkban is kezd teret hódítani, a karácsony előtti időszakban a tiramisu és a Baileys ízesítésűek a legnépszerűbbek.

Mennyibe kerül a bejgli?

Mivel a bejgli vezeti a karácsonyi sütemények sikerlistáját, nézzük, milyen áron juthatunk hozzá ehhez a klasszikus ünnepi édességhez. Az árak fél kilogrammos kiszerelésre vonatkoznak. Egyes nagy áruházakban már 600 forintért beszerezhetjük, míg más üzletekben 1000 forintért juthatunk hozzá. Ha kézműves verziót választunk, 2000–3000 forintért tudjuk megvásárolni a bejglit. Aki maga szeretné elkészíteni eme finomságot – attól függően, hogy milyen minőségű alapanyagokat használ – a diósat körülbelül 700 forintból, míg a mákosat 500 forintból tudja megvalósítani. A saját készítésű bejglinél sok mindenre oda kell figyelni, hogy az eredmény ne csak finom, de szép is legyen. Például többször meg kell kenni tojással, érdemes egy éjszakát hűvös helyen pihentetni, és sütés előtt meg is kell szurkálni.