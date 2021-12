Heves megye Kissné Császár Erzsébet gyöngyösi középiskolai tanár elmondta, náluk a tantestületben gyakorlatilag mindenki oltott.

– A technikai dolgozók körében van oltatlan. Egy takarítónő el is megy tőlünk, mert mint mondta, ragaszkodik az elveihez, nem oltakozik. Elsősorban az interneten a vakcinákkal kapcsolatban terjedő hamis állítások a felelősek a helyzetért. Ott kellő tudással és tájékozottsággal nem rendelkező emberek is kifejtik a véleményüket, lehet, csak a saját szempontjukat nézve. Ez ráerősít arra az esetleges gyógyszerellenességre, ami akár lehet jogos is, de egy pandémia esetében a védőoltás más kategória. Van olyan iskola, ahol több pedagógus sincs beoltva, ezt az ottani igazgatóhelyettestől tudom. Elmondta, súlyos problémák elé néznek jövőre. Véleményem szerint ez elég sok más iskolában is nagy gondot jelent majd, hiszen egyébként is tanárhiánnyal küzd a közoktatás. A legfontosabb az lenne, hogy mindig felelősséggel, az összefüggéseket látva hozzuk meg a döntéseinket – hangsúlyozta Kissné Császár Erzsébet.

Peterdi Gábor egri általános iskolai tanár szerint kár, hogy a politika bekerült az oltással kapcsolatos közgondolkodásba, egy veszélyhelyzetben ennek nincs helye. További probléma, hogy erre ráépül a világhálón megjelenő rengeteg téves információ azoktól, akik szeretnének valamiféle ismertségre, népszerűségre szert tenni, talán jelenlegi vagy majdani politikai pályájukhoz, vagy szimplán celebek.

– Tiszta fejjel kellene dönteni mindenkinek. Már sok millió ember kapott vakcinák, eltelt annyi idő, hogy látszik az, nem okoz az oltás olyan közvetlen bajt, mint amivel egyesek riogatnak. Nyilván vannak ellenkező példák, de azok aránya elenyésző a beoltottak számához képest. Akadnak a kollégáim között olyanok, akik azért nem akarnak oltakozni, mert már túl vannak a vírusfertőzésen, s úgy gondolják, védettek. Olyanok is vannak, akiket egészségügyi ok miatt nem lehet oltani. Egyfajta szolidaritásnak és példamutatásnak azonban kellene lenni a pedagógusokban a társadalom, a saját és mások családja, a diákok érdekében. Külföldi hírportálokon is olvasható, a súlyos állapotban lévők szinte mind oltatlanok, s hogy a világ sok más helyén oltakoznának az emberek, de nincs elég vakcina. Nálunk bőségesen van, sokaknak mégsem kell – fogalmazott Peterdi Gábor.

A közszférában is kötelező az oltás. Egy, a neve mellőzését kérő köztisztviselő elmondta, tartott a mellékhatásoktól, mivel gyógyszerérzékeny. Úgy gondolta, védekezésnek elég a jó immunrendszer. Mikor kiderült, hogy be kell oltania magát, eltöprengett. Több mint 30 éve a köz szolgálatában áll, s az ő korában nem találna végzettségének megfelelő munkát. Ezért felvette a vakcinát. Amikor megkapta az oltást, semmi mellékhatást nem tapasztalt. A másodikat most már nyugodtan várja.