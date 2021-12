Horváth László hangsúlyozta: nem kérdés, hogy minden gyermeknek joga van a biztonsághoz, az egészséges testi, lelki és szellemi fejlődéshez. Az sem vitatható, hogy a gyermekekről való gondoskodás és a gyermekek nevelése elsősorban a család, a szülők felelőssége és joga. Egy gyermek szexuális nevelése kizárólag a szülő dolga, ezért a szülő akaratától különböző, azt figyelmen kívül hagyó szexuális propagandának semmi helye nincs gyermekeink között – fogalmazott.

Hozzátette: szélsőségesen liberális aktivistáknak nincs keresnivalójuk sem az iskolákban, sem az óvodákban, sem a médiában, hogy ott népszerűsítsék a nemátalakító kezeléseket, műtéteket és a szülők szándéka ellenére, a szülők beleegyezése nélkül szexuális felvilágosító órákat tartsanak. „Azért született meg a gyermekvédelmi törvény, hogy meg tudjuk fékezni a gyermekekre irányuló, egyre agresszívabb szexuális propagandát és ezt az álláspontot a nemzeti konzultáció is megerősítette, mert a válaszadók 97 százaléka ugyanígy vélekedett” – mondta Horváth László.

Szólt arról is, hogy a gyermekvédelmi törvény miatt támadtak meg minket a brüsszeli balliberális erők, a Soros-hálózat szervezetei, és emiatt támadja Magyarországot a hazai baloldal itthon és külföldön egyaránt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a politikai támadások, médiatámadások, kötelezettségszegési eljárás mellett Brüsszel pénzügyileg is zsarolja Magyarországot, visszatartja a hazánknak járó forrásokat. Horváth László azt mondta: ki akarják kényszeríteni, hogy engedjük be az LMBTQ-propagandát az óvodákba, az iskolákba, a médiába.

„A magyar baloldal most is szolgai módon teljesíti Brüsszel és a Soros-hálózat kívánságait. A baloldal miniszterelnök-jelöltje pedig azt nyilatkozta, hogy azonnal eltörölné a gyermekvédelmi törvényt, ha hatalomra kerülne. Mi nem állunk el a gyermekeket célzó propaganda útjából. Jövő tavasszal az országgyűlési választásokkal egy időben népszavazás fog dönteni a gyermekvédelem ügyében. Európában a magyar emberek mondhatják el elsőként, hogy mit gondolnak ezekről a kérdésekről. A mi álláspontunk világos: a gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülő dolga és joga” – hangsúlyozta Horváth László.