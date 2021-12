Az Útinform figyelmeztetése szerint péntek reggelig az ország délnyugati-északkeleti tengelyében nagyobb területen is 20 millimétert meghaladó csapadékra kell számítani, de a Dunántúlon egy keskenyebb sávban akár 30 milliméter feletti csapadék is hullhat ma éjfélig. A délutáni, esti óráktól az Északi-középhegység, majd estétől a Mecsek magasabban fekvő területein is várhatóan a csapadék havazásba vált át. Az északi hegycsúcsokon akár 10 centimétert meghaladó friss hótakaró is kialakulhat. A péntekre virradó éjszaka, hajnalban északkeleten (főként Borsodban) síkvidéken is megjelenhet a havazás, jellemzően lepel, 2 centiméter vékony hóréteg képződhet. A csapadékrendszer a péntek déli órákig fokozatosan elhagyja az országot, ezt követően veszélyes időjárási jelenség nem várható.