Koncertekkel adventi a hangulat Füzesabonyban és Mezőtárkányban is

Karácsony közeledtével az önkormányzatok is igyekeznek szebbé tenni azoknak az embereknek az ünnepét, akik idősebbek, egyedül élnek. A járvány tavaly a közösségi programok megrendezését nem tette lehetővé, ám most, a szabályok betartása mellett tarthatnak már rendezvényeket is.

Molnár Richárd alpolgármester és Veres Péter intézményvezető is részt vett a csomagok kézbesítésében Forrás: Beküldött

Molnár Richárd, Füzesabony alpolgármestere a Heol-nak elmondta: az adventi időszak minden vasárnapján megtartották a gyertyagyújtást, amihez programok is társultak. Legutóbb a közösségi ház nagytermében rendezték meg az adventi véradást. A szervezők – Média Kft. és a Vöröskereszt– ajándékcsomagokkal és óránkénti tombolasorsolással kedveskedett a 127 önzetlen véradónak. Az ajándékok mellett finom ételeket és süteményeket fogyaszthattak az önkéntes donorok a Füzesabony Meal Box jóvoltából, ezenkívül még teát és forralt bort kaptak a jelenlévők. – Önkormányzatunk az idén is karácsonyi csomagot ad át a város 70 év feletti lakosainak. Az 1000 darab ajándékcsomagot szaloncukorral és gyümölccsel töltötték meg a Füzesabony–Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai, akik az elmúlt hét közepe óta hordják ki ezeket. Pénteken Veres Péter intézményvezető társaságában én magam is részt vettem a csomagok kiosztásában – mondta az alpolgármester. Megtudtuk: mindenkinek megpróbálják személyesen a lakóhelyére szállítani az ajándékokat, ám előfordulhat, hogy a címzettet nem találják otthon. Ők a csomagot átvehetik munkanapokon a szociális intézményben, az Ifjúság út 17-ben. Az utolsó adventi programról az alpolgármester elmondta, hogy ehhez egy ingyenes Kovács Kati-koncert társul, amit szombaton hallhat a közönség. Mezőtárkányban Tizenöt éves múltra tekint vissza a Falu Karácsonya nevet viselő program. Másfél évtizede javasolta a képviselő-testületnek Pásztor István jelenlegi alpolgármester, hogy indítsák el a remélhetőleg szép rendezvénysorozatot. Az akkori testület és Tóthné Szabó Anita polgármester támogatta az elgondolást. Később valamennyi rendezvényen köszöntőt is mondott a faluvezető, ami a rendezvénysorozat kezdeményezője szerint nem egyszer csalt könnyeket a jelenlévők szemébe. – Akkoriban sok településen nem volt még ilyen karácsonyi program. Ha nem is bátortalanul, de útjára indítottuk. Minden alkalommal a szenteste előtti szombaton rendezzük meg. Terített, vendégmarasztaló asztallal vártuk és várjuk az érdeklődőket. Köszönet illeti a mindenkori pedagógusokat, hogy a diákokat szép, színvonalas karácsonyi, betlehemes jelenetekre készítik fel évről évre. Mindig nagy sikere volt az iskolások műsorának, hisz a szülők is nagyon örültek és büszkék voltak gyermekeik teljesítményére – idézte fel másfél évtizednyi Falu Karácsonya történetét Pásztor István. Neves művészek sora vett részt már – többen két alkalommal is – a mezőtárkányi Falu Karácsonyán: ­Vincze Lilla, Poór Péter, Apostol együttes, Csuka Mónika, László Attila, Lovay László, Várhegyi Gábor Donka Nikolettel, Delhusa Gjon, Gergely Róbert. – Magányban élők, családosok mind érezhették ezen az esten az ünnep hangulatát, meghittségét. Tavaly a járvány miatt nem tudtuk megtartani, de idén december ­18-án ismét találkozunk a művelődési házban, ahol a polgármesteri ünnepi köszöntő után Delhusa Gjon Adventi koncertje következik.

