Koronavírus: a siroki gyógyító szerint a legjobb, amit tehetünk, ha az orvosainkra hallgatunk

A napokban hazánkban is megkezdődött az öt-tizenegy éves gyermekek oltása. Hírlik, hogy a negyedik oltás is küszöbön áll, s idén ajánlott az influenza elleni vakcina felvétele is.

Beoltanak egy férfit az egri Markhot Ferenc Kórház oltópontján Forrás: MTI/Komka Péter

– Szabálykövető, törvénytisztelő ember vagyok, de néha elbizonytalanodom, hogy a családomban kit, hányszor, mivel oltassunk. Az egymásnak ellentmondó hírek nem segítenek a döntésben, ezért először mindig a háziorvosunkkal konzultálok – meséli a negyvenes éveiben járó Anna, aki férjével együtt túl van a harmadik oltáson, s a két nagyobb fiát is elvitte az oltópontra három alkalommal. A hatéves kislányukat azonban félti. – Ha azt mondja az orvosunk, hogy szükséges, elhiszem. Bízom benne, és követem az ajánlásait. Sokan panaszkodnak általános gyengeségre, ízületi gyulladásokra, amit az oltások számlájára írnak. Mindig nehéz a döntés, de mi a családorvosunkra hallgatunk. Tény, hogy alaposan összekuszált valamennyiünket a járvány. Most teszünk egy kísérletet, hogy megnézzük, hol tartunk, mi várható. Dr. Kristofori György siroki háziorvost arra kértük, beszéljen arról, mit javasol most a saját praxisában. Elmondta, bár nincsenek pontos adatai, de úgy gondolja, a községben átlagon felüli az átoltottság. Ő most is rendszeresen bejár a kormányhivatalba, hogy helyben olthassa be pácienseit, ha ezt igénylik. A fiatalabbak többsége az oltópontokon veszi fel a vakcinát, az idősebb lakosoknak helyben biztosítja a lehetőséget. Mivel a hírekben mostanában jelent meg az a felvetés, hogy idén komolyabb influenzaszezonra számíthatunk, az igénylőknek most is rendelkezésre áll a vakcina. Háromszáz adag érkezett a rendelőbe októberben, s ebből kétszázat már beadtak. A doktor szerint az influenzás megbetegedéseknek egyelőre nyoma sincs. Úgy véli, a járványügyi szigorú szabályok – maszk, távolságtartás, rendszeres kézfertőtlenítés – sokat segítettek a kórokozók terjedésének megfékezésében. A kisgyermekek Covid elleni oltásáról osztja azt a véleményt, hogy a gyermekek néma hordozók lehetnek. A delta variáns miatt kórházba vitt kicsik közel egyharmada intenzív osztályra kerül. Mindez a tudományos akadémia legfrissebb tájékoztatásából derült ki. December 15-től az 5–11 évesek számára is adható a Pfizer-vakcina. Az ő oltásuk egy nekik készített, a felnőttekéhez képest harmadannyi, azaz 10 mikrogramm hatóanyagú oltóanyaggal történik. Az oltó országok tapasztalatai kedvezőek, az 5–11 évesek az oltásokat jól tolerálják, az oltási reakciók enyhék, és nem térnek el a más oltásoknál tapasztaltaktól. Sirokban egyelőre nem érkezett jelzés a kisgyermekes szülőktől a vakcina felvételére. Mi lesz a negyedikkel? – Egyelőre annyit tudunk, hogy újabb és újabb variánsok tűnnek fel, ezért négy-hat havonként érdemes frissíteni a szervezet immunitását – fogalmazott Kristofori doktor. – Hogy mivel és mikor, azt bízzuk a szakemberekre, és hallgassunk rájuk, illetve a józan eszünkre! A magam részéről osztozom Karikó Katalin optimizmusában, aki szerint az omikron kiszoríthatja a deltát. Ugyan ragályosabb, de nem okoz súlyos betegséget, s a tapasztalatok szerint viszonylag enyhe tünetekkel ­átvészelhető. Ha ez így van – márpedig az eddigi statisztikai adatok ezt támasztják alá – jó esély kínálkozik a nyájimmunitás elérésére. Bizakodó ember vagyok, aki hisz a tudományban. Őszintén remélem, mielőbb megszabadulunk a világjárvány okozta nehézségektől. Talán a kilátásba helyezett negyediket is elkerülhetjük.

