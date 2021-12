16.15

A nyílt ülés véget ért, a napirend utáni hozzászólások következtek. Oroján Sándor választókerülei ügyek címmel a Bárány uszoda előtt, illetve a Cifrakapu-Tetemvár utca környékén is az út állapotára hívta fel a figyelmet, ezt képviselő keretéből javítaná.

Császár Zoltán szintén a körzetében zajló eseményekről beszélt. A Kőkút út és a lovarda környékén a kátyúkat szeretné rendbe tetetni képviselői keretéből.

Orosz Lászlóné az Ankli és a Mikes Kelemen utcák kereszteződésébe figyelemfelhívó jelölést vagy elkerítést szeretne, ugyanis ott veszélyes kátyúk vannak.

16.10

Következett az önkormányzat jövőévi, első negyedéves feladatterve, amit kérdés nélkül elfogadott a grémium, ahogy a lejárt határidejű közgyűlési döntésekről szóló beszámolót is.

16.00

– A következő napirendi pont a Kepes Intézet, amely ötmillió forintos működési célú támogatást kapott az önkormányzattól, ám a pandémia miatt nem tudta azt felhasználni. A kérés az lenne, hogy 2022-ben mutathassák be beszámolójukat. Mindeközben a közművelődési megállapodás májusban lejárt – ismertette Mirkóczki Zita, aki felhívta a figyelmet arra, hogy utóbbit is mindenképp orvosolni kell. A képviselők igennel szavaztak.

15.50

Ezt követően a Boross Endre utcában kérelmezett belterületbevonásról döntöttek, a 2500 négyzetméteres területen, Felnémeten négy családi ház épülne, a tulajdonos vállalja a közművek kiépítését. Ugyanakkor az út, ami oda vezet magánkézben van, nem aszfaltozott de önkormányzati része is van. Mivel sok tulajdonos van, az ő megegyezésük is szükséges a beruházáshoz. 15 igen, 2 tartózkodás mellett a belterületbe vonás mellett szavaztak.

15.30

Mirkóczki Ádám módosító javaslata szerint a 2022 februári költségvetésről is döntő közgyűlésre hozzák vissza az indítványt. Hat igen, hét nem 3 tartózkodás mellett elutasították.

Keresztes Zoltán módosítója szerint csak a tervezésre biztosítanának az installációhoz egymillió forintot. Négy igen, hat nem, öt tartózkodás mellett ezt sem szavazták meg.

Minczér Gábor közvéleménykutató népszavazást tartana a látványtervről. Öt igen, hat nem és három tartózkodás mellett ezt is elutasították.

Császár Zoltán a februári költségvetés utánra hozná vissza az indítványt. Hat igen, hét nem 3 tartózkodás mellett ezt sem fogadták el.

Végül az eredeti előterjesztést hat igen, három nem és nyolc tartózkodás sem szavazták meg.

14.58

– Egyfelől meg kellene találni, hogy ekkora összeget tudunk-e tartalékból biztosítani. Másrészt központi támogatást várhatnak a borvidékek. Jó lenne tudni, hogy mekkora ez az összeg és mikor érkezhet. Én jelenleg a költségvetésünk terhére a rendezvények támogatását látom jónak. Azt javaslom, hogy január vagy február környékén hozzuk vissza ezt a javaslatot. Az önök segítségét is kérem, hogy megtudjuk, valóban kap-e, és mennyi támogatást a borvidék az agrárminisztériumtól. Én pedig azt vállalom, hogy addig kibontjuk a tartalék összeget, hiszen abban sok a címkézett pénz – mondta Mirkóczki Ádám.

Az elterjesztés tízmillió forintot is előirányoz „Eger Budapesten” rendezvénysorozat megvalósítására Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények kiadások címszámon.

Mirkóczki Zita javasolja, hogy gondolják át a javaslatokat, hiszen ez rengeteg pénz.

Kovács Cs. Tamás felolvasott egy levelet, amelyben az Egri Borút Egyesület, az Egri Borműhely Egyesület illetve a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete az előterjesztés támogatását kérte, illletve a segítségüket ajánlották a rendezvények programok kivitelezéséhez.

Minczér Gábor szerint fontos lenne a poharak eladási áráról is beszélni, illetve megpályáztatni egy 25 milliós beruházást.

Oroján Sándor jelezte, szerinte az aggályok nem valósak.

– Először feladatot kell adni a tervezésnek, utána lesz terv. Kételkedik a tagi kölcsön lehetőségében, pedig számos alkalommal szavaztak meg ilyet. Az is aggály, hogy a jövő évi költségvetés terhére kell dönteni. Az előző napirendi pontban is ezt tették. Azért nem állnak az előterjesztés mögé, mert fideszes terjesztette elő illetve mert kiderülne, hogy lehet a tartalék pénzeket használni – kérdezte.

Mirkóczki Ádám elmondta, nem támogatja a borospoharak ötletét, hiszen a boroskönyv jó néhány példánya is az önkormányzaton maradt. Inkább a rendezvényeket preferálja.

Oroján Sándor jelezte, hogy a bizottsági struktúra átalakításának témájánál is azt javasolta a polgármester, térjenek vissza rá, azonban ez azóta sem történt meg. Mirkóczki Ádám javasolta, akkor ezek a poharak minden egri poros rendezvényen jelenjenek meg, hogy biztosan elfogyjanak.

Juhász Ádám kiemelte, hogy csak a három nagyobb boros rendezvényen idén ezer pohár fogyott. A szobor pedig a szárnyas bikát ábrázolná, a Szenvedély 1000 éve mottóval.

Több képviselő azt javasolta, hogy előzetesen csak a tervezést finanszírozzák. Mirkóczki Zita szerint a budapesti megjelenésre egymillió forintot szánhatnak esetleg. Juhász Ádám jelezte, egyik módosító indítványt sem szeretné elfogadni, így azt szavazásra bocsátották. Mirkóczki Zita visszavonta módosító indítványát.

14.40

Orosz Lászlóné felhívta a figyelmet arra, hogy a tervdokumentáció nem elég kidolgozott. - Ha ez csak egy vázlat lenne akkor rendben volna, de ez a kidolgozottsági szint nem felel meg egy tervdokumentációnak - mondta. Kiemelte, hogy természetesen a kezdeményezés támogatandó, a képviselők mellette is szavaztak.

Juhász Ádám (Fidesz-KDNP) az Egri Borműhely és az önkormányzat együttműködését kezdeményezte. Az előterjesztés szerint M25 Egerbe vezető körforgalmában egy logóval ellátott építmény kerülne, mely méltó az egri borvidékhez. A tervezés és megvalósítás költsége előzetes számítások szerint nettó 15 millió Forint, mely összeg az Idegenforgalmi Feladatok – Városmarketing feladatok költségvetési soron tervezendő.

A második pont szerint a 2022. évi költségvetés terhére, az önkormányzat az Egri Borműhely Egyesület megállapodása alapján, a világhírű német RIEDEL cég közreműködésével megvalósítaná az „egri borospohár” projektet, mely méltó párja lesz a már megvalósult „Eger palacknak”. Az előzetes számítások alapján a gyártási és egyéb költség nettó 25 millió forint, mely összeg biztosítására egy új címszámot célszerű képezni a költségvetés kiadások rovatban, „Egri borospohár megvalósítása” címmel.

Juhász Ádám ismertette a borműhely érdemeit és kezdeményezéseit. Kiemelte, hogy a körforgalom lett az M25 megépültével a város kapuja, ahol a turisták a megyeszékhelyre érkeznek. Így ez az üres helyszín lenne a megfelelő hely egy impozáns és emlékezetes építménynek.

14.09

Következett a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel kötendő szerződések témája, amely a korszerűsítések elszámolására tér ki. Bódi Zsolt megköszönte a társaságnak, illetve Bárdos Zsolt egri főmérnöknek, hogy mindig lehet számítani a munkájukra. Az előterjesztést teljes egyetértésben elfogadták.

A következő szavazás szintén így alakult a gyermekek átmeneti otthonát biztosító feladatellátási szerződés megkötéséről.

Ezután a Berze Nagy János utca 1. szám alatti, volt két gyermekorvosi rendelő, lakóingatlanná történő átalakításáról, az Evat Zrt. kezelésébe adásáról, valamint az Egri Kertvárosi Óvoda részére bérlőkijelölési jog alapításáról döntöttek. Az előterjesztő Sós Tamás elmondta, a pedagógushiányt hivatott orvosolni a kezdeményezés. Fiatal kezdő óvodapedagógusoknak nyújtana az ingatlan kedvezményes lakhatási lehetőséget.

– Javaslom, legyen ez egy program, s ez annak első eleme. A város más részein is kialakíthatnánk, tűzoltóknak, ápolóknak és mentősöknek hasonló lakhatási lehetőséget. Az ingatlanhoz a tisztasági festéshez szükséges festéket megvásárolnám képviselői díjamból. Úgy gondolom, a kisebb munkálatokban a lajosvárosi közösség is segítene – részletezte.

Mirkóczki Zita remek ötletnek tartja ezt a kezdeményezést.

13.50

A szünet után a Markhot Ferenc Kórház önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog hosszabbításáról beszéltek. Keresztes Zoltán érdeklődött, hogy a most lakásokban lakóknak mi lesz a sorsa.

A válasz szerint a most benne lakóknak hosszabbodik a szerződése, a kórház által.

A javaslatot elfogadták.

A közvilágítási rendszer korszerűsítése került napirendre.

– Több megkeresés is érkezett cégektől. Ebben nekünk az a jó, hogy ők korszerűsítenek és nekünk ez nem kerül pénzbe, nekik pedig az ebből származó nyereség miatt éri meg – ismertette Mirkóczki Ádám. Kersztes Zoltán javasolta, hogy épüljön ki a közvilágítás a most kivilágítatlan utcákban is. A polgármester elmondta hogy ez a szándék megvan.

Orosz Lászlóné azt kérte, hogy ha lesz megtakarítás a kimutatás szerint, akkor például a Hajdúhegy-dűlőben is legyen valamilyen közvilágítás, és a hasonló külső de lakott részeken.

– A közvilágításban nem csak arra van szükség, hogy fejlesszük, hanem karban is kell tartani, hiszen rendszeres, hogy egyes szakaszokon hetekig nem égnek a lámpák – világított rá Oroján Sándor. Bódi Zsolt az almári hiányosságokra hívta fel a figyelmet.

Farkas Attila elmondta, a Mátyás király és a Rákóczi úton komolyabb szakaszhiba van, amit útburkolat bontás nélkül nem lehet megoldani.

Sós Tamás a lajosvárosi temetőt illetve a Faiskola utcát emelte ki mint hiányos területet.

12.45

Minczér Gábor Komlósi Csabának jelezte, ha gondja van, keresse meg őket. Komlósi Csaba erre azt mondta, nem a politikai vezetést fogja megkeresni, hanem a hivatalt működtető szakembereket, ahogy eddig is. Kovács Cs. Tamás jelezte, nem kap válaszokat a hivataloktól, az alpolgármesterek, mint a hivatalok vezetői az okai ennek úgy tudja.

– Időpontot kell kérni a képviselőknek. Ha ez az előző ciklusban történt volna, akkor önök fel lettek volna háborova – emelte ki.

Dr. Pócs Alfréd szerint nem pártpolitikai érdekek mentén kellene felszólalni. Kovács Cs. Tamás válaszolt neki.

– Semmiféle pártpolitikai dolgoról nincs szó, elsősorban az egrieket képviseljük. Gondolom így van ez önnél is, ha létezik még az a formáció ami önt jelölte. A képviseletre vannak eszközink, amik csorbulnak azzal, ha nem kapunk válaszokat és információt – magyarázta.

A képviselők megszavazták a pályázat támogatását. Szünet következik.

12.20

Oroján Sándor jelezte, ha ilyen előterjesztés vagy pályázat előkészítése zajlik, jó lenne bevonni a képviselőket is.

Minczér Gábor kiemelte, az Ifi Mozi program az utóbbi években már nem volt kihasználva.

Farkas Attila elmondta, a megállapodási konstrukció szerint nem kell áfát fizetni. Az előzőhöz képest belekerül az ajánlattételbe, hogy vállalkozási működés nem folyhat az épületen, a 3 évről 5 évre emeltük a bérbeadás idejét, illetve részletes beszámolói kötelezettség a működtető részéről is. A jelenlévők végül egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot.

Nyolcadikként a lajosvárosi gördeszka parkról szavaztak. Mirkóczki Ádám ismertette, hogy a pályázatot már megnyújtotta a városi sportiskola.

– Milyen pálya lesz, és hogy fog kinézni – érdeklődött Mirkóczki Zita. Kovács Géza elmondta, a terv egy olyan pálya kialakítása, ami egyben családbarát is, tehát lesznek olyan elemek, amiket a kezdők és az egészen pici gyerekek is bátran tudnak használni. Fokozatosan lennének lehelyezve a nehezebb, nagyobb elemek, amit már a rutinosabb, profibb felhasználók is élvezhetnek.

Egyébként a két pálya tervezett költsége 80 millió forint, melyhez az önrész összege 40 millió forint. A pályázatot az Egri Városi Sportiskola nyújtja be, szorosan együttműködve az önkormányzattal, melyhez az önrészt az önkormányzat biztosítja a sportiskola 2022 évi költségvetésében.

Oroján Sándor érdeklődött, hogy mi lesz az Egrix projekttel. Mirkóczki Ádám elmondta, hogy műszaki tartalom különböző variációra várnak jóváhagyást, a projektről nem tettek le.

Keresztes Zoltán arról érdeklődött, hogy egyeztettek-e a körzet képviselőjével. Mirkóczki Ádám szerint az évek óta kihasználatlan hellyel kapcsolatban értelmetlen a kérdés.

Komlósi Csaba, a körzet képviselője elmondta, örül a beruházásnak, érdeklődött, hogy a két pálya teljesen különálló lesz-e. Azt a választ kapta, hogy igen.

– Azért ne zárjuk le ennyivel Keresztes Zoltán kérdését, hiszen ez nem egy csendes sport és az óvodásokat, illetve az ottlakókat zavarhatja. Tisztázni kell, hogyan és mikor használható a pálya – húzta alá.

Kovács Cs. Tamás arról beszélt, hogy valóban hiánypótló a beruházás, hiszen a bringások és deszkások rendszeresen a közterületek lépcsőin, szökőkutakon gyakorolnak. Jelezte, hogy a biciklis pumpa hálózatot is helyre kellene állítani.

Sós Tamás kiemelte, az elmúlt 10 évben nem sok fejlesztés érkezett a Lajosvárosba. Szerinte jó és támogató a kezdeményezés. Közösségi tér is kialakulhat, illetve egy játszótér is kerülhetne a kicsiknek szánt pálya közelébe, mindezzel a kerékpárkultúra is fejlődne.

11.49

Nagy Mihály, az Eger Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, útépítés miatt változott a hulladékszállítás útvonala. A hulladék kihelyezése pedig az útvonal mentén kell történjen. Ez most így van rendben.

A kérdések és válaszadások után szavaztak, 7 igen 7 nem és 2 tartózkodás mellett nem fogadták el az üzleti terveket.

Technikai módosítás következett a Városgondozás Eger Kft.-vel kötött közszolgáltatási alapfeladatok ellátásáról szóló szerződésekben, ezt megszavazták a képviselők.

Majd a Média Eger Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. 2020. évi reklám-rendszergazda feladatok ellátásáról készült beszámolójáról, valamint a 2020. évi díj megállapításáról szavaztak. A következő előterjesztés pedig a Dobó István Vármúzeum alapító okiratába beiktatta A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése nevű kormányzati funkciót is, vagyis bővült tevékenységi köre.

A HEMO ügye következett. Farkas Attila alpolgármester, előterjesztő a civil szervezetek fontosságáról beszélt illetve arról, hogy mennyire fontos a szervezetek és az önkormányzat együttműködése.

– A civilszervezeteket megilletné egy megújult és méltó civil ház. Most javasoljuk, hogy pályázatot írjunk ki a volt HEMO ingatlan – határozott ideig, 2026. december 31. napjáig tartó – működtetésére közművelődési közfeladatok ellátása, egyben nonprofit szolgáltatóház fenntartása céljából – ismertette Farkas Attila.

– A fiatalokban megfogalmazódott, hogy szeretnének egy nagyobb helyet, mert kinőtték az Ifi pontot, erre lett volna az Urániában ifjúsági ház, ami aztán sosem működött, bár most az a referens – Hajnády K. Endre – akihez tartozott, sajtóreferensként már visszatért a városba. Ez egy jó kezdeményezés volt, de semmi előrelépés - mondta.

- Később arról volt szó, hogy a HEMO a fiataloké lesz. Eltelt két év és most írják ki a pályázatot. Miért kellett erre ennyi idő – érdeklődött Lombeczki Gábor.

– A HEMO-t ilyen körülmények és feltételek között nem szerették volna a fiatalok. Van alternatíánk és továbbra is foglalkozunk a fiatalok ügyével – mondta Minczér Gábor alpolgármester.

Mirkóczki Zita arról érdeklődött, hogy az előző alkalommal miért került le napirendről az előterjesztés. Azt is megkérdezte továbbá, hogy valóban 17 millió forint-e a fenntartása az épületnek.

– Valóban fontos, hogy foglalkozzunk a fiatalok ügyével, és remélem, az Uránia Mozi ijfúsági házként működhet, mert ez valamilyen oknál fogva nem sikerült – zárta szavait.

Orosz Lászlóné jelezte, a pályázat kiírása igen közel van, hamarosan karácsony, szerinte egy hónap alatt egy ilyen tervet összerakni, ünnepi időszakban elég merész vállalás.

– Térítésmentesen biztosítanák az épületet a civileknek. Az előterjesztés szerint az önkormányzat támogatást adhat. Ad vagy nem ad? A pályázó fizetési kötelezettségeit is kicsit komolyabban ki kellene dolgozni. Óriási épület, nagy érték és nem tudja az illető mennyit kell fizetnie. Az áfa kérdése is nagyon fontos – mutatott rá Orosz Lászlóné.

11.11

A következő napirendi pontot, az önkormányzat ideiglenes gazdálkodását teljes összhangban megszavazták a képviselők.

Ezután időkorlát nélkül került napirendre az Evat Zrt. és a cégcsoport 2021. évi üzleti terve.

– Jelzést kaptam a lakosságtól, hogy az agyagos utcából a zöldhulladékot le kell vinniük, mert nem megy be a hulladékszállító az utcába. Az az információ jutott el hozzám, hogy a Városgondozás Eger Kft.-nél 15 ember leépítése zajlik. Mi ennek az oka, van-e köze a 110 milliós gépvásárlásához? Miért éppen karácsony előtt zajlik ez? Kérdezném azt is, hogy a gépjárműhasználatot hogyan kontrollálják. Úgy tudom, egy alkalmazott, aki mezőkövesdi, rendszeresen hazajár céges gépjárművel, enek az alkalmazottnak a rokonai egyre többen vannak a cégnél. Ez valóban így van – kérdezte dr. Pápai Ákos.

Orosz Lászlóné jelezte, hogy a vagyonrendelet szerint kötelező üzleti tervet készíteni, de korábban az ellenkezőjét állították neki.

– Azt látom, készült egy májusban, augusztusban, szeptemberben, októberben és novemberben. Azt kérdeztem, miért nem kerültek ezek a közgyűlés elé. Azt a választ kaptam, hogy mert ezek nem voltak összhangban a költségvetésben. Miért nem sikerült e szerint üzleti tervet készíteni? A májusi miért nincs köszönőviszonyban sem a mostanival? Ezek tervek, miért tényszámokat, és nem tervszámokat tartalmaznak? Ez inkább beszámoló, mint üzleti terv. Fogalmi zavart látok, az üzleti tervet nem befolyásolja a Covid, hiszen az egy terv. December 16-án, az év végén egy kész, megvalósult üzleti tervet az asztalunkra tenni azt hiszem nevetséges – hívta fel a figyelmet.

– Önnek békeidőben teljesen igaza lenne, de gazdasági értelemben erről két éve nem beszélünk. Kicsit szőrszálhasogatásnak érzem ezt. Én úgy gondolom, hogy üzleti tervet módosíthattunk volna minden hónapban, hiszen rengeteg változó volt kompenzáció, bevétel tekintetében – válaszolt a polgármester.

– A városfejlesztő Kft.-nél érdeklődnék, a Vitkovics-házzal és a mellette lévő parkkal kapcsolatban mit terveznek – kérdezte Mirkóczki Zita.

Juhász Géza elmondta, a városgondozásnál folyamatosan hirdetnek állásokat.

– Megválunk nagyságrendben ennyi személytől valóban, ezt mindig lehet valamilyen ünnephez kötni, nem az volt a cél, hogy bárkinek gondot okozzunk. Mi már dolgozunk a jövő évi üzleti terven, ehhez igazítjuk a létszámot. Vannak kulcspozícióban lévő munkatársaink akiknek a járműhasználat munkaidő után is engedélyezett, az, hogy vannak családi kapcsolódások más cégeknél is előfordul – válaszolt Juhász Géza.

– Az Evat elkészítette az üzleti tervet az első negyedévben is. Az, hogy ilyen széles skálán mozog a jóváhagyások dátuma, a tervek módosításokon estek át, például a bérleti díjak változása miatt, ez érintette a tervszámokat is. Én abban a témában nem tudok nyilatkozni, hogy a terv miért most kerül a közgyűlés elé. Természetesen a 2020-as tervek is elkészültek és az igazgatótanács által jóvá vannak hagyva – mondta Juhász Éva, az Evat igazgatója.

A Vitkovics-házzal kapcsolatban elhangzott, a konzorciumi partner kilépett a projektből, saját forrás bevonására volt szükség ezért csúszik a beruházás.

10.29

Berecz Kálmán elmondta, a bővítés már rég sürgős lenne, hiszen egy kazetta már megtelt, ami azt jelenti, hogy félő, nem lesz hová vinni a hulladékot.

- Úgy láttuk, hogy olyan külsős személyek is bejutnak a területre, ami a társulás érdekét sérti. Nekem az volt a javaslatom, hogy egy cég ellenőrizze ezt, kamerákat is telepítsünk, amit mi is látunk. Ugyanis nem volt a gyanúra bizonyíték, ehhez kellett volna a cég. Tavaly felhatalmaztuk a polgármestert a közbeszerzés lebonyolítására, ezzel kapcsolatban többször is kereste a polgármester.

– Május környékén indult be végül, de furcsa volt, hogy rögtön az elején ki kell rúgni a közbeszerzési szakértőt, Várkonyi Csabát. Többszöri kérésre sem hívta össze a polgármester a társulás ülését június óta. Mi érintett polgármesterek a kormányhivatalt kértük, hogy jelezze ezt, decemberben történt meg ez végül. A közbeszerzésről a tanácsnak kellett volna döntenie. Azt akarták, hogy utólag hagyjuk jóvá, de én azt kértem, hogy egy külső szakértő vizsgálja meg a közbeszerzést. Erre mondta a polgármester, hogy akadályozom a beruházást, ami egyébként november másodika óta áll, mivel a nyertes cég várja a százmillió forintját, amit a polgármester szintén meg szeretett volna szavaztatni. Nem értem, ha többször kérem egy ülés összehívását, akkor azt miért nem történhet meg – intézte szavait a teremben maradt képviselőkhöz Berecz Kálmán.

Kiemelte, nem Eger ellen járt el, a társulás érdekeit nézte.

10.00

– Érdeklődnék, hogy hogyan is zajlott az új hulladéklerakó kazetta közbeszerzése. Semmilyen információt nem kaptunk – mondta dr. Pápai Ákos.

– Nyilvános közbeszerzés, amely a megfelelő helyeken ki volt függesztve – mondta a polgármester.

Mirkóczki Zita felháborítónak tartja ezt a kezdeményezést, mivel a polgármester nem hajlandó világos indokot adni.

– A városvezetés irányából feltétlen bizalom szükséges a cégcsoportok vezetése felé. Berecz Kálmán 2020 áprilisától folyamatos pressziót gyakorolt rám, hogy egy bizonyos céget nevezzek ki a hulladéklerakó őrzésére. Ez a cég lényegében akkoriban jött létre, a cég tulajdonosának van másik két cége. Az egyik cég végzett energetikai felújítást a kápolnai önkormányzatnak. Ez furcsa, én nem szerettem volna kinevezni az őrzésre, egyébként is az NHSZ kompetenciája ez. Aki tud a sorok között olvasni, annak ezt nem kell magyarázni tovább. Ettől kezdve úgy érzem, hogy a polgármester megharagudott, és szándékosan akadályokat emel a futó projektek elé. Az egri cégcsoport igazgatóságában sincs erre a mentalitásra szükség – mondta Mirkóczki Ádám.

Keresztes Zoltán úgy véli, hogy meg kellene hallgatni Berecz Kálmánt is.

Mirkóczki Ádám szerint erről már nem lehet szavazni, ezt a napirend megszavazásakor kellett volna kérni.

Dr. Pápai Ákos úgy véli, meg kellett volna hívni, hiszen róla döntenek.

– Ez alapvető és ez így is volt az ilyen ügyekben, még nem ön volt a polgármester. Kérnék tíz perc szünetet, hiszen a képviselőknek át kell ezt gondolni – tette hozzá.

Oroján Sándor jelezte, nem tiltja az alapokmány, hogy a szünet alatt meghallgassák a jelenlévő Berecz Kálmánt.

– Ön azt mondta, hogy közbeszerzési eljárási vizsgálatot kezdeményezett Berecz Kálmán és ezzel hátráltatta a beruházást. Ez nem igaz, rengeteg ilyen eset van, ettől nem áll meg a beruházás. Nekem ez az indoklás sántít – mondta Oroján Sándor.

Sós Tamás, aki az Evat felügyelőbizottágának tagja, elmondta, nem lát problémát a bizottság működésében.

9.28

Széchenyi 2020 pályázaton, helyi klímastratégia kidolgozására illetve szemléletformáló programokra nyert az önkormányzat 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást. Napirend előtt az ehhez kapcsolódó logópályázat első három helyezettjét díjazták.

1. Lehoczki Zsófia, eventusos diák

2. Bíró Boros Iván, Eszterházy

3. Szalay Petra, Eventus

Sürgősségi indítványt nyújtott be az önkormányzati érdeksérelemre hivatkozva a polgármester. Amelyet 12 igen 3 nem arányban megszavaztak. Komlósi Csaba (független) képviselő arról érdeklődött, hogy mi a téma és miért sürgősségi indítvány.

Dr. Pápai Ákos kérte, hogy az Evat üzleti tervét illetve a sürgősségi indítványt időkorlát nélkül tárgyalják. Ezt elfogadta a grémium.

Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető kérte, hogy első napirendi pontként az Egri Borműhely Egyesület és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködéséről című előterjesztést, ám ezzel nem értettek egyet a képviselők.

A fenti módosításokkal elfogadták a napirendet. Az egri rendőrkapitányhoz intéztek kérdéseket. Orosz Lászlóné Ibolya arról érdeklődött, hogy a szabálytalan parkolók ellen lehet e tenni valamit a Kisasszony piac környékén. Oroján Sándor a Kossuth útra kért sebességmérést. Kovács József rendőrezredes, egri rendőrkapitány elmondta, a Kossuth utcában még nem terveznek sebességmérést, ellenben a piac környékére terveznek fokozott jelenlétet.

Oroján Sándor arról beszélt, hogy hiányolja az év végi utolsó közgyűlésről a karácsonyfát. Valamint megemlítette, ez alkalommal talán nem a legvitásabb előterjesztéseket kellene tárgyalni, ezeket korábban kellett volna.

– Én magam is hiányoltam a karácsonyfát, de a munkatársak felvilágosítottak róla, hogy ez a gyerekeknek szóló rendezvényekre volt felállítva a díszteremben és nem a közgyűlésnek, ezek pedig idén elmaradtak itt – mondta Mirkóczki Ádám polgármester.

Minczér Gábor a tűzijátékkal kapcsolatos szavazásról beszélt.

– Ez nem GDPR és IP-cím biztos, ez egy véleménybekérő, közvéleménykutató felület. Ezt sokan bírálták, persze ez mindenkinek a szíve joga, nyilván lehetett volna jobb felületet készíteni. Ötezer szavazat érkezett, ebből több mint háromezer a lézershowra voksolt, így ezt figyelembe véve az önkormányzat úgy döntött, hogy 2021 utolsó napján nem tűzijáték, hanem lézershow búcsúztatja az évet – mondta az alpolgármester.

A sürgősségi napirendi pontról a polgármester elmondta, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alalnökét Berecz Kálmán kápolnai polgármestert vissza szeretné hívni az Evat igazgatóságából

Mirkóczki Zita arról érdeklődött, hogy mi ennek az oka, Komlósi Csaba szintén.

– Új hulladéklerakó kazettát kell építeni, ezt hátráltatta, nem Eger érdekét képviseli így nincs helye az igazgatótanácsban sem. De a történet jóval bonyolultabb – mondta Mirkóczki Ádám.

9.00

A napirendi pontok között szerepel az önkormányzat jövő évi gazdálkodása, illetve az egri vagyonkezelő cég, az Evat idei üzleti terve is. Utóbbit több képviselő is hiányolta már a mostanit megelőző üléseken.

A legutóbb visszavont Hemo bérbeadási pályázatot is megtárgyalják a képviselők. Ezt novemberben az előterjesztő Farkas Attila alpolgármester vette le napirendről. Mint ismert, az épületet néhány éve újították fel, több mint százmillió forintból, az akkori tervek szerint az lett volna a funkciója, hogy az egri ifjúságot szolgálja.

Döntenek arról is, hogy az Aktív Magyarország Programban pályázzon-e a város, a városi sportiskola gördeszkapark kialakítására 80 millió forintért, ami a Lajosvárosban épülne. Illetve szó esik a közvilágítási rendszer korszerűsítéséről is, mivel ez az előterjesztés szerint minden évben jelentős terhet ró az önkormányzatra. A dokumentum szerint az utóbbi időben számos megkeresés érkezett ehhez a témához kapcsolódóan, s azok a korszerű, LED-es megvalósítást javasolják különböző finanszírozási konstrukciók szerint.