Hevesmegye milléniumi képe.

Hevesmegye egyik közgyülésén elhatározta, hogy a millénium emlékére megfesteti városunk egyik kimagasló históriai eseményét, Egervár hősi védelmét. A vármegye a vallás- és közoktatásügyi miniszter útján felkérte az országos képzőmüvészeti társulatot, hogy a képre hirdessen pályázatot. „Eger várának hősies védelme a török ellen” czimmel hirdetett pályázat, az országos képzőmüvészeti tanácsnak jelentése szerint örvendetes eredményre vezetett, a mennyiben 12 vázlat érkezett be u. m.: Ipolyi Sándortól kettő, Papp Henriktől, Krisch Aladártól, Krutsay Ferencztől, Gyárfás Jenőtől, Jászay Józseftől, Cserépi Árpádtól, Pálya Czelesztintől, Mendlik Oszkártól, Plaskovich Ferencztől, Kolozsváry Lajostól 1-1. A megejtett birálat szerint a legjobbnak találtatott a Krisch Aladáré, a II. 300 frtos dijat nyerte Gyárfás Jenő, a III. 200 frtos dijat pedig Mendlik Oszkár. A megfestendő kép tiszteletdijául a vármegye 4500 frtot szavazott.

Megtörtént a nem remélt eset.

A „Gyöngyös” 2-ik száma két alkalommal tartott népgyülésről tesz emlitést. A második népesebb volt az elsőnél, pedig az első is más-fél ezer embernél többet számlált. Mult számunkban elmondottuk nézetünket e mozgalom felől, ma már csak azt kell registrálnunk, miként sajnáljuk Gyöngyös város azon polgárait, ki e mozgalomnak részesei.

(…) Tegyünk egy kis összehasonlitást a székhely kérdési és jelen mozgalom között. A város pénzügyei mult évben sem voltak kedvezőbbek, mint az idén… és még is nem volt egész Gyöngyösön talán egy ember sem, ki a megyeszékhely kérdésében nem foglalt volna el a mozgalom mellett határozott állást, és ne hangoztatta volna fennen, miként a város a megyeháza, törvényszéki helyiség, illeték kiszabási hivatal s adófelügyelőségi helyiségről saját költségén kész gondoskodni, más szóval kész ½ milliót költeni avégre, hogy a megye székhelye oda helyeztessék át.

(…) Két ellenkező irányú agyrém uralja Gyöngyös város közvéleményét egy rövidke év alatt! Az előbbi is agyrém volt, mert ha a város a fennemlitett kötelezettségeket elvállalja: - okvetlen koldussá lesz; - az utóbbi is agyrém, mert ma már mindőn a megye megalakult, midőn szervezkedési szabályrendelete a ministerium által elfogadtatott, - midőn a megyének költségvetése meg van állapitva, - ma már ez nézetünk szerint annál kevésbé vihető keresztül, mert ha ebbe a törvényhatóság beleegyeznék is – nehezen egyeznék bele a ministerium, mely ujabb költségeket az állam terhére elvállni nem igen hajlandó. Már pedig Gyöngyösön okvetlen kellene legálább is egy szolgabiróságot felállitani. Különben is felette nehéz volna bebizonyitani azt, hogy a város magát rendezett tanáccsal fentartani képtelen, midőn Gyöngyösön a pót-adónak kivetési kulcsa, még korántsem oly magas, mint Egerben…,

Az ily irányú mozgalom használhat egyes ember népszerüség utáni törekvésének, de Gyöngyös városának, mely jó hirnevét sokkal mostohább viszonyok között szüzies szeplőtelenségében is meg tudta őrizni – valóban csak árt – a terv pedig, mint mondtuk, jelenleg már nem is valósitható.

Apróságok.

Szathmáry Károlylyal történt régibb direkczionlis állapotának fénykorában, hogy Erzsébet városra, a derék örmények ősfészkébe vetődött társulatával, a hol rendszerint ritka szép közönség nézte előadásait. Mikor emiatt a rideg közönség körében azt adták okul, hogy sötét a szinház.

Másnapi előadásra minden ablakdeszkára, luszterra, zongorára, a szinpad és első sor közötti térre a padlózaton, sőt még minden egyes ülőhely támlájára is égő gyertyát ragasztatott. Első felvonás után büszke önérzetben kiment a fényes terembe és fennhangon apostrofálta a közönséget. Nos, hát megvannak-e elégedve a világitással. Általános megelégedés és gratulálás az ismét gyér közönség részéről. Dejszen fakadt ki Szathmáry – nem tudnék én itt olyan világitást produkálni, amit önök el nem sötétitenek.

Lévén pedig a jó örmények sötét arczszinüek, erre értették és nem is verték meg az igazgatót. Hanem a harmadik előadás után el is pályázott oda a hol kevesebb gyertya kellett.