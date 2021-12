– Felkészült a SPAR az idei karácsonyra és szilveszterre, üzleteinkben minden eddiginél gazdagabb hal-, hús-, illetve kényelmitermék- és gyümölcsválasztékkal gondoskodunk arról, hogy az ünnepi étkezésekhez minden élelmiszert be tudjanak szerezni a vásárlóink. Az év utolsó napja felé közeledve pedig minden évben megnő a virslik, a lencsefélék és a pezsgők iránt a kereslet, így ezekből is bőséges kínálat kerül az áruházakba. Az adventi időszak fontos szerepet játszik a kereskedelemben, az áruházlánc várakozásai szerint az éves forgalom több mint tíz százalékát realizálja idén is az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan – mondta érdeklődésünkre Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Hozzátette, nincs karácsony szaloncukor nélkül, a népszerű édességből az elmúlt napokban is már jelentősen megnőtt a kereslet. A hagyományos termékek mellett egyre nagyobb az igény a csökkentett cukortartalmú édességek iránt is. A vásárlók ezenkívül több, a sütéshez szükséges alapanyagot, például tésztaféléket, süteménylapokat, dióféléket tesznek a kosarukba. Érthetően a bejglik forgalma is látványosan megnő ezekben a hetekben.

Az egri plázában most nem fékezi a vásárlókedvet a pandémia Forrás: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

– A vásárlók fokozott érdeklődést mutatnak a csomagolóanyagok, valamint a drágább konyhai műszaki cikkek iránt. Ilyen például a robotgép vagy a kávégép. Jelentős a kereslet a sütési kiegészítők, tortaformák, serpenyők, lábasok és tepsik iránt is. Játék területről főleg a legó, a társasjátékok, illetve a plüssfigurák a keresettebbek – húzta alá.

Szőke István, az Agria Park igazgatója érdeklődésünkre elmondta, bizakodóak az eddig tapasztaltak fényében.

– A tavalyi esztendőt nem tekinthetjük referenciaévnek, akkor a pandémia, a szigorítások, a lezárások minket is rosszul érintettek. Az utolsó „békeév” 2019 volt, ehhez viszonyítjuk az ideit – kezdte. Hozzátette, már most meghaladja a látogatószám és a boltok forgalma a két esztendővel ezelőttit. Szavai szerint úgy tűnik, most több pénz van az emberek zsebében.

– A járvány átalakította a fogyasztási szokásokat. Az eddig népszerű nagy képernyős televíziókat, játékokat, szórakoztató eszközöket felváltották a számítástechnikai eszközök. Ezek praktikus dolgok, hiszen az online térben való munka és tanulás miatt sokan laptopokat, telefonokat vásárolnak – részletezte az igazgató.

Úgy tűnik, a járvány nem veszi el a vevők kedvét, hozzászoktak a maszkhoz a vásárlók. Már jó ideje kötelező a maszk használata zárt terekben, így az áruházakban, boltokban is. Maczelka Márk elmondta, a SPAR vásárlói szabálykövetők, nincs tudomásuk atrocitásokról. – Vállalatunk megnövelte a fertőtlenítő- és tisztítószer rendeléseinek mennyiségét. Az áruházakban pedig továbbra is rendkívül alapos a takarítás. Emellett ingyenmaszkot biztosítunk vásárlóink részére, amennyiben nincs náluk – részletezte az idevonatkozó szabályokat.

Szőke István hasonló tapasztalatokról számolt be. Elmondta, tartottak a maszkhasználat ismételt bevezetéséről, de kiemelte, a hozzájuk látogatók már hozzászoktak a viseléséhez, s emiatt nem csökkent az Agria Park forgalma.