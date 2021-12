A környék legkorszerűbb Coop ABC-jét avatták fel a karácsonyi ünnepek előtt a településen. A hozzátartozó parkolót is rendbe teszik, így mostantól jóval komfortosabb körülmények között vásárolhatnak a községben és a szomszédos településeken élők – tudtuk meg Nagy Sándor polgármestertől. A faluvezető arról is tájékoztatta lapunkat, hogy hamarosan a Szent István utca bekötő szakasza is új aszfaltot kap a Magyar Falu Programon elnyert támogatásból.