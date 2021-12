Ennek okán rendkívüli közgyűlést tartottak, s mindezt a grémium meg is szavazta csütörtökön. A polgármester elmondta, 2016 óta az iparűzési adót elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztésére lehet fordítani. Felidézte, hogy az előző években jelentős tartozást halmozott fel a Volánbusz Zrt.-vel szemben a város. Ennek rendezése miatt illetve a kedvezményes helyi közlekedés igényével indította el a tárgyalásokat a társasággal.

A kedvezményes közösségi közlekedést az egriek január elsejétől vehetik igénybe, ez ezerháromszáz millió forintjába kerül majd a városnak. Mirkóczki Ádám elmondta, az iparűzési adón túl a parkoló jegyek árát kívánják emelni, egységesen, minden zónában óránként száz forinttal.

– Egyedülálló döntés előtt állunk zöld politikai és környezetvédelmi tekintetben is. Az egriek is jól járnak vele, hiszen egy felnőtt évi 63 ezer forintot, egy diák 27 ezer forintot spórol – emelte ki a polgármester. Dr. Pápai Ákos (Mi Hazánk) azt javasolta, negyedévenként készüljön beszámoló arról, mennyire sikeres ez a lépés. Komlósi Csaba független képviselő arról érdeklődött, miből fogják mindezt finanszírozni, illetve kit értenek egri alatt. A polgármester elmondta, három és fél milliárd forintot várnak jövőre az iparűzési adóból. A másik kérdésre válaszolva kifejtette, csak az állandó egri lakcímmel rendelkezőkre érvényes mindez.

Anga Tamás, a Volánbusz Zrt. képviseletében felszólalásában hangsúlyozta, komplex menetrend született. Lesznek járatok, melyek megszűnnek, ám emellett megjelennek majd újak is, valamint tesztüzemmódban elővárosi járatok is segítik a helyi közlekedést. Kovács Cs. Tamás (Fidesz-KDNP) örömét fejezte ki, s hangsúlyozta, ez a döntés is az mutatja, hogy Magyarország kormánya támogatja az egrieket. Emellett megemlítette, hogy felül kellene vizsgálni az egyórás ingyenes parkolás létjogosultságát.

Lombeczki Gábor (Fidesz-KDNP) szavai szerint rossz, hogy egységesen emelnék a parkolási díjakat, így ott is drágább lesz, ahol eddig olcsó volt. Mikróczki Ádám válaszában kiemelte, ezt még nem vezetik be, egyelőre csak elvi döntésről van szó. Végül a megjelent tizenkét képviselő megszavazta az előterjesztést.