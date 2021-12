A Bélapátfalvai Kul-Tur-Dia Nonprofit Kft. felhívására lelkes helyiek készítettek épületeket és figurákat a mézeskalács faluhoz, amelyet a Gesztenyés Kiállítóházban nézhet meg a közönség.

– Idén a településen tapasztalható vírushelyzet miatt az önkormányzat úgy döntött, hogy szigorításokat vezet be, és ez érintette a város programjait is. Mi viszont nem akartuk, hogy az advent eseménytelenül teljen, ezért készítettük el az adventi kalendáriumot, amelynek minden napjára jutott egy-egy játék, kihívás, vagy közösségi megmozdulás a városban élőknek. Ennek keretében készült el a közös mézeskalács falu is, amihez az épületeket, alakokat a lakosok készítették el – mondta Mezőné Kovács Edit, a kulturális programok szervezéséért felelős cég ügyvezetője.

Kifejtette, huszonkilenc épületet sütöttek meg a kezdeményezésben részt vevők, de készült vonat, játszótér, tó, focipálya, különböző állatkák, emberek, fák, hóemberek, csillagok, harangok és szívek is, így vált teljessé a téli falu.