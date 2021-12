Csak Egerben közel 15 ezer nyugdíjas kapta már meg a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot. További jó hír az idősebb polgároknak: jövő februárban a teljes 13. havi nyugdíjat biztosítja a kormány. Tavaly áprilisban döntött úgy a Fidesz-KDNP kormány, hogy a járvány miatt a családokat és a gazdaságot segítő mentőcsomag részeként az időseket is támogatni szeretné és visszaépíti a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat – tájékoztatta portálunkat hétfőn dr. Pajtók Gábor, a Fidesz Heves megye 1-es számú választókerületi elnöké.

Mint közölte, nem csak a nyugdíjasok részesülnek többletjuttatásban, a bérek is emelkednek. Januártól 200 ezer forintra nő a minimálbér és 260 ezer forintra a szakmunkás minimálbér. Így már a minimálbér is magasabb lesz a Gyurcsány-féle baloldal által fizetett 2010-es átlagbérnél.

A fiatalok támogatása is fontos terület. Januártól nem kell jövedelemadót fizetni a 25 év alattiaknak, ezzel havonta akár több tízezer forinttal is emelkedhet a keresetük. Fontos, hogy a fiatalok is lássák, a jó munkának értéke és eredménye van. Mit üzent annak idején a fiataloknak a baloldal vezetője Gyurcsány Ferenc, amikor kormányon volt. Szó szerint azt mondta: „El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni.”

A családoknak nem lehet eleget segíteni, ez a Kormány politikájának alapeleme. Az ország gazdasági növekedés lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő szülőknek visszakapják az idén befizetett személyi jövedelemadójukat. Az ország gazdasági teljesítménye nem csak elérte, de meg is haladta az elvárt növekedést, így jöhet a családi adó visszatérítés, ami csaknem kétmillió szülőt érint, és összesen több mint 600 milliárd forintos támogatást jelent. A Fidesz ugyanis – ellentétben a baloldallal – a családok támogatásában hisz, nem akar újabb terheket tenni a családok vállára, úgy ahogy azt a baloldal a 2009-es gazdasági világválságkor tette.

„Ezek az intézkedések is jól mutatják a Fidesz-KDNP célkitűzését, miszerint Magyarországot előre kell vinni, nem pedig hátra. Minden adott ahhoz, hogy jövőre a gazdasági növekedés még nagyobb legyen. Ezért sem hagyhatjuk, hogy a múlt emberei újra megragadják a hatalmat, és visszalökjék az országot a múlt mélységeibe” – emelte ki dr. Pajtók Gábor a Fidesz választókerületi elnöke.