A bullying a szakirodalomban olvasható meghatározás értelmében szisztematikus, hosszabb időn át elkövetett, szándékos és tudatos bántalmazó cselekvéssor, amelyben a viszonyok kiegyenlítetlenek, a szerepek pedig nem cserélődnek fel. Ez azt is jelenti, hogy ilyen esetekben az áldozat áldozat marad, míg a bántalmazó bántalmazó.

Kiegészítő szereplői ennek a meglehetősen káros jelenségnek a szemlélők, akik kulcsfontosságúak. Ha ugyanis közülük csak egyvalaki is képes beavatkozni, azzal a dinamika megtörhetővé válik, s a játszma más irányt vehet. A szerepüket éppen ezért komolyan kell vennünk. Egyebek között erről beszélgettek tegnap kömlői általános iskolai tanulók társaságában.

Márkus Róbert Zsolt konfliktuskezelési szaktanácsadó, aki egyben ennek a különleges eseménynek a moderátora is volt, elmondta, hogy sajnos manapság a gyerekek kétharmadát érinti a bántalmazás valamilyen formája.

A programon rajta kívül egy klinikai szakpszichológus is jelen volt, aki a bullying megelőzéséről, felismeréséről, kezelési lehetőségeiről, illetve egyáltalán az iskolai agresszió természetéről beszélt a hallgatóságnak.

Ez a rendezvény teljesen új megközelítésbe helyezte a problémát, hiszen egy olyan fiatal felnőtt beszélt nagyon őszintén a kiskorában megélt helyzeteiről, aki saját bőrén tapasztalta meg a jelenséget, és most segítséget kívánt adni a mai kor fiataljainak, hogy ne kerülhessenek hasonló körülmények közé. Illetve, ha már be is kerültek, akkor milyen kiutak, milyen megoldási stratégiák állnak rendelkezésre a bullying kezelését illetően. Horgosi Tamás volt ez a székesfehérvári illetőségű fiatalember, aki beszélt a jelen lévő diákoknak a gyermekkori traumáiról.

Dr. Taskó Tünde klinikai szakpszichológus hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a bántalmazott tudjon beszélni a vele történtekről.

– Sokszor olyan gyerekek válnak e jelenség áldozatává, akik nem kapcsolódnak be szervesen az osztály életébe, valami miatt másak, esetleg újonnan érkeztek a közösségbe. Több esetben viszont csak egy hangadó van, aki ellen, ha az osztály összefog, akkor ez óriási erő tud lenni. Természetesen minden ilyen történet szörnyű, ám lényeges kiemelni, hogy nem minden eset végződik tragédiával – utalt ezzel egy nem régi történetre, amikor öngyilkos lett egy vajai középiskolás, miután gyászoló édesanyja elmondása szerint az osztálytársai kiközösítették, szekálták, szóban zaklatták.

Horgosi Tamás arról is beszélt, hogy tízéves volt, amikor a szülei elváltak, s addig, úgy érezte, hogy minden rendben van.

– Elköltöztünk, s az új helyen nem voltak barátaim, nem volt hobbim, elcsendesedtem, teljesen bezárkóztam. Ez viszont már jó táptalaja volt annak, hogy bánthassanak – mesélte. Mint emlékezett, bemutatták az új osztályának, és pár órával később már parodizálták, kigúnyolták a története, a hobbija miatt is. A középiskolában sem maradt el társainak ez a fajta bántó magatartása. Kárpitos osztályba került, ahol csak hárman voltak fiúk. Ott még nem volt gond, de hamarosan átkerült egy tiszta fiúosztályba.

– Abban a pillanatban, ahogy kiderült, hogy csupa lány közül érkeztem, máris csúfoltak, folyamatosan melegnek neveztek, még a közösségi oldalamon egy-egy hozzászólás alatt is rendszeresen megaláztak – részletezte. Kifejtette, hogy az anyukájával maradt a válás után, s nem beszélt neki a problémáiról, s mint hozzátette, ez bizony nagy hiba volt. A szakpszichológus azt fejtegette, hogy van, amikor a gyerekek szólnak a tanároknak, de akad, hogy ez csak olaj a tűzre.

– Fontos lenne, hogy az iskola megtegye a megfelelő lépéseket, ha ilyen eset a tudtára jut, illetve a megelőzésre kell hangsúlyt fektetni – tette hozzá.

Képzések a pedagógusoknak

Dr. Taskó Tünde a találkozón egyebek között elmondta azt is, fontos tudni azt, hogy mi is a bántalmazás pontosan. Valójában nem más, mint a folyamatos cselekvéssor, a kiközösítés, a hazugságterjesztés már annak számít. Előadásában megoldásként említette szakpszichológusok jelenlétét az iskolákban. Szavai szerint már vannak továbbképzések a pedagógusok részére is, amelyeken érdemes részt venni, elvégezni azokat, s emellett lényeges a gyerekek érzékenyítése is. Ez a kömlői pódiumbeszélgetés egy országos sorozat első állomása volt, Márkus Róbert Zsolt pedig közölte, hogy a program teljes tartalmával kérhető az ország bármely pontjára, intézményeknek, szervezeteknek.