Vig Zsófia a csoport titkára elmondta, céljuk, hogy közelebb hozzák az érdeklődőkhöz a madáretető vendégeit, és a parkban található madarakat. Az állatok befogásához függönyhálókat feszítettek ki, ez egy speciális, erre a célra kifejlesztett, engedélyköteles eszköz.

Mint azt megosztotta, a függönyhálókat az etetők környékére feszítették ki, ezek nagyon vékony anyagból készültek, így a madarak nem sérülnek meg.

– Minden madárra teszünk gyűrűt, elsősorban a téli etetők vendégeit, kék- és széncinegékre. Az Eger patak felé is helyeztünk el hálót, azzal reggel jégmadarat és feketerigót sikerült fognunk – tette hozzá. A gyűrűzés a vonuláskutatáshoz kapcsolódik, a madarak alumíniumgyűrűt kaptak, amelyen van egy rendszám, mely az emberek személyi igazolványának felel meg.

– Ennek segítségével sok minden kiderül, információkat tudhatunk meg a madarak életkoráról, repülési útvonalról, hiszen egyedi jelölést használunk – részletezte az egyesület titkára. Elmondta azt is, hogy több különleges madár is megfordul a patak környékén. Ilyen a vízirigó, mely egy magashegységi madárfaj, mely kötődik a tiszta vízű, gyorsfolyású patakokhoz, s nagyon érzékeny a vízminőségre. Hozzátette, hogy nem ritka vendég a pataknál a szürke gém és a nagy kócsag is.