A legtöbb elektronikai hulladékot termelő településeken négy-hat tonnányi mennyiség gyűlt össze, például Balatonban, Istenmezején, Mikófalván, Recsken és Váraszón. A legjobb eredményt Pétervására érte el, kiemelkedően magas, 8,5 tonnás értékkel – részletezte. Kiemelte, hogy a begyűjtött elektronikai hulladékokat európai szinten is modernnek számító technológiákkal dolgozzák fel. A műanyagborításokat is elkülönítik, a fémekhez hasonlóan ezeket mind továbbadják újrahasznosításra. A gyűjtés során tehát nem csupán a lakosság padlásain és pincéiben szabadítottak fel helyet, a környezet nyersanyagait is óvják.