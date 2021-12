Advent minden napjára jut valamilyen program az észak-hevesi városban. Vasárnaponként színes műsor keretében meggyújtják a gyertyákat a városi koszorún, de ezentúl meghirdetnek játékos szerdákat, kézműves csütörtököket és sütipéntekeket is. Készítettek mézeskalácsot, versekkel köszöntötték a 126 éves gőzmozdonyt, elhagytak mikuláscsomagokat, városi barangolásra, szeretetcsomagok készítésére buzdítják a helybelieket. A népszokások felelevenítésén túl tartanak adventi zenebonát, fényfestést, ajánlanak karácsonyi menüt is. A Bélapátfalvai Kul-Tur-Dia Nkft. a programokon részt vevők körében játékokat is hirdetett, nyereményekkel.