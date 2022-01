Az érdemi munka előtt Kovács Róbert, a város Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságának pénzügyi igazgatója felhívta a grémium figyelmét, hogy a 12,5 milliárd forintos tervezet jelen állapotában egyensúlyi állapotot tükröz.

– Jelentős tartalékokat tartalmaz a beterjesztett javaslat, ami összesen több mint egymilliárd forint. Ezen belül viszonylag jelentős, 350 millió forint körüli általános tartalék is megjelenik benne – emelte ki Kovács Róbert.

A képviselő-testület valamennyi bizottsága alkalmasnak találta a benyújtott költségvetési tervezetet az első fordulós tárgyalásra. Hiesz György polgármester előterjesztőként arról beszélt, hogy a jelentős tartalék egyrészt a még be nem fejeződött munkáknak, másrészt több fejlesztés óvatosságból történt elhalasztásának köszönhető.

– Arra mindenképpen fel kell készülnünk, hogy az infláció tovább emeli az anyagárakat, munkabéreket, biztos, hogy a kivitelezéseknél emelkedő költségekkel kell számolni, s adódhatnak váratlan helyzetek. Az előző uniós költségvetési ciklusban megnyert pályázatok mindegyike elindul, az északnyugati városrész egy részét érintő ingatlanfejlesztések közbeszerzése is lezárult. Ez azt jelenti, hogy e 2014-15-ben átgondolt, megtervezett, 2017-ben meghirdetett beruházás esetében is lesz többletköltség, még a központi ráemelésen túl is. Az idei költségvetésnél sem árazzuk be a civil szféra szervezeteire szánt támogatást, de jól felfogott érdekünk, hogy ne hagyjuk őket magukra – fogalmazott Hiesz György.