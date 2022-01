A Jobbikból is kilépnek a helyi alapszervezetet feloszlató tagok, döntésükről már tájékoztatták is a pártvezetést – tudta meg a Magyar Nemzet. Hamza István helyi elnök azt mondta, döntésük egy hosszú folyamat eredménye, lényege a Jobbik teljes eltávolodása az eredeti irányelvektől. Az egri alapszervezetnek 27 aktív tagja volt, közel ugyanennyien már csak passzívan szemlélték a párt döntéseit.

– Akik a szervezet feloszlásánál jelen voltak, mind nyilatkoztak kilépési szándékukról, akik nem voltak ott, egyénileg fogják erről értesíteni a Jobbik vezetését – tudatta Hamza István, aki elárulta, döntésük óta senki nem kereste őket, pedig – mint fogalmazott – 15 év után egy köszönetet igazán megérdemeltek volna. A Magyar Nemzet azt írta, úgy tudják, nem az egri az egyetlen jobbikos szervezet, ahol a kampányolás a DK-nak elfogadhatatlan, így nem zárható ki, hogy a választásig hátralévő időben más településeken is tiltakoznak majd a Jobbik tagjai.

Csütörtök délelőtt Bognár Ignác reagált a feloszlásról szóló, számára fájdalmas hírekre, aki tíz évig volt egri jobbik vezetője. Az utóbbi négy évben viszont már Mi Hazánk Mozgalom tagja, jelenleg ennek a helyi elnöke.

– Ha választás van akkor a Jobbik oszlik, vagy oszlatják. Négy évvel ezelőtt is ez történt, gyakorlatilag azóta érdemi munkát nem is végzett a szervezet. Az, hogy most külső vagy belső indíttatásra történt-e a feloszlás az kérdés. Ahogy az is, ha külső nyomásra, akkor kinek volt ez az érdeke. Mivel Berecz Mátyást egyértelműen nem támogatják, innentől csak kétfelé voksolhatnak a Jobbik szavazók, a Fidesz jelöltjére vagy a Mi Hazánk jelöltjére – vélekedett Bognár Ignác. Az elnök egy gyászszalaggal ellátott koszorút is elhelyezett a Jobbik iroda előtt.