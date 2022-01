– Könyvtárunkban kialakítottunk egy Tinizug elnevezésű részleget, amit rengeteg klassz, ifjúságnak szóló könyvvel töltöttünk meg. Az író-olvasó találkozókon túl egyéb programot is szerettünk volna szervezni, ez hívta életre A Nagy Könyves Beavatás játékunkat, mellyel az olvasást kívánjuk népszerűsíteni, főként a 14 és 19 év közötti korosztály körében – meséli Szabó Eszter, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosa. Az első évben még csak megyei szinten rendezték meg a játékot, aminek minden képzeletet felülmúlóan olyan nagy sikere volt, így a következő években már országos szintre terjesztették ki.

Jelenleg már a hatodik évadánál tart a játék, melynek a napokban kezdődött meg a harmadik fordulója.

– A Nagy Könyves Beavatás idei évada kicsit eltér az eddigiektől. Azért, hogy a gyerekeknek legyen elég idejük a feladatokra, most az eddigi hét helyett öt fordulót hirdettünk meg. Minden forduló feladataira egy hónapjuk van a résztvevőknek, ezután egy hetes pihenő időszak következik, amikor is csak annyi a dolguk, hogy kiválasszák a következő könyvet, amivel foglalkozni szeretnének. Elsősorban a tinikorosztály a célközönségünk, de idén először kisebbek, sőt felnőttek is beadták a jelentkezésüket. Senkit nem szerettünk volna megfosztani a játék, illetve az olvasás örömétől, így ebben az évben kibővítettük a korhatárt – mondta el lapunknak Szabó Eszter.

Veronica Roth, A beavatott című könyvének sémájára épül ezúttal a játék. A résztvevőknek havonta más-más kategória könyveiből kell választaniuk, így nemcsak klasszikusokat, de romantikus vagy épp kalandregényeket is olvasnak az évad végére.

A választott kötetről kell egy ajánlót írniuk, és mindig van egy kreatív feladat is. A most zajló, harmadik fordulóban a választott mű borítóját kell újratervezni úgy, hogy az figyelemfelkeltő és olvasásra ösztönző legyen. Ehhez bármilyen technikát felhasználhatnak, lehet festeni, rajzolni, digitális eszközöket is bevethetnek.

Az idei évad nagyon sikeres, közel hetven csapat vesz részt az ötfordulós kihívásban. Áprilisban ér véget a játék, és a korábbi évekhez hasonlóan idén is nagyszabású záróünnepségen ünnepelnek majd a könyvrajongók. Minden évben valamilyen olvasással, könyvekkel kapcsolatos helyszínen zárják A Nagy Könyves Beavatást, volt már, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban vagy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban rendezték meg a záróbulit.

– Napi szintű kapcsolatban vagyunk a játékosokkal online formában. Szívmelengető olvasni, amikor olyan visszajelzéseket kapunk, amiben bevallják, klasszikusokat maguktól nem is olvastak volna el, ha nem kerül a szemük elé a könyvválasztóban, mert egyébként régimódinak gondolták ezeket a műveket. Így viszont foglalkoztak ilyen olvasmányokkal is, s megbeszélték, melyik miért jó, miért nem. Többen nem olvastak például még régi korban játszódó regényeket eddig, most viszont érdekesnek találták ezeket is, és ez nagy öröm számunka – emelte ki Szabó Eszter.

A most zajló harmadik forduló egyik legnépszerűbb könyve Rick Riordtól a Percy Jackson és az olimposziak. Többen választották George Orwell 1984 című regényét, de Jane Austen, Szabó Magda és On Sai műveire is sokan lecsaptak.

A Nagy Könyves Beavatás részeként köztes programokat is be szoktak iktatni. Kéthetente a játék közösségi oldalán olyan feladatokat tesznek közzé a szervezők, amiken bárki részt vehet, és értékes nyereményeket sorsolnak ki a kommentelők között. – Az egyik ilyen feladat az volt, hogy a hozzászólóknak egy naplóbejegyzés formájában kellett elmesélniük egy mitológiai hős napját anélkül, hogy megemlítenék, kiről van szó. Elképesztően jókat írtak, olyannyira, hogy gondolkodunk rajta, hogy könyv formájában ki is adjuk majd ezeket a kreatív, szórakoztató feladatmegoldásokat – meséli a könyvtáros.

A Nagy Könyves Beavatás részeként rendezték meg a napokban a Harry Potter-témájú délutánt is az egri könyvtárban. A résztvevők először varázspálcát készíthettek, majd beöltözhettek boszorkánynak, varázslónak, és fotózkodhattak is. A kvízre tizenhat csapat jelentkezett – gyerekek s felnőttek egyaránt – közel negyvenen mérték össze könyves tudásukat.

– Nem szerettünk volna könnyű kérdéseket feltenni, hisz azokat bárki meg tudja válaszolni, és nem is lehet belőlük sokat tanulni. Kifejezetten „ravasz szintű” kérdésekkel készültünk. Itt nem a nyeremény a fontos. A kérdések valóban nehezek, s mindenki büszke lehet magára, aki adott jó választ – hangsúlyozta Csonka Maresz kvízmester.

A Harry Potter-könyvek örökzöldek

A varázslók világa nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is magával ragadja. A Harry Potter-regények megjelenésük óta népszerűek, ezt bizonyítja az is, hogy A Nagy Könyves Beavatásban is sokan választják ezeket az olvasmányokat, és a kvízre is a vártnál sokkal többen jelentkeztek.

– Az összes Harry Potter-kötetet olvastam, nemcsak magyarul, de angolul is, és a filmeket is mindet láttam. Sokat járok könyvtárba, feliratkoztam a hírlevelükre is, így értesültem a kvízről. Rögtön szóltam az unokatestvéremnek, aki szintén Harry Potter-rajongó, és jelentkeztünk a játékra. Úgy gondolom, nagyon jól ismerjük a témául szolgáló könyveket, alaposan felkészültünk, de nem a győzelem a lényeg, hanem az, hogy jól érezzük magunkat – mesélte a 26 éves, egri Dávid Dorottya.