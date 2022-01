A társsaság 1971. január 1-jétől kezdte meg a munkáját a Pétervásárai Községi Közös Tanács Végrehajtó Bizottságának Kommunális Költségvetési Üzemeként. Utódja, a PEVIK Nonprofit Kft. 2021-ben zárta le az ötvenedik teljes működési évét, rendkívül sikeresen.

Eged Renátó ügyvezetőtől megtudtuk, hogy a költségvetési üzemet a pétervásárai térségben működő községi tanácsok közcélú feladatainak ellátására hozták létre. Foglalkoztak magas- és mélyépítéssel, illetve utak, járdák, kisebb hidak létesítésével, karbantartásával, majd vízelvezetéssel és a kommunális hulladék szállításával is. A szervezet építette például a Pétervásárát Erdőkövesddel összekötő járdát, vagy Pétervásárán, a Bocsi Attila Sporttelepen lévő öltözőépületet is. Recsken a volt Jámbor Vilmos kúria épületét – a mai óvodát – is a társaság újította fel.

Első évében több mint húsz embert foglalkoztatott, de volt olyan időszak is, amikor nyolcvannál is többen álltak a költségvetési üzem alkalmazásában. Az adminisztratív munkakörök mellett kőművesek, ácsok, lakatosok, autószerelők végezték a munkát a községi tanács által létesített vagy felújított épületeken és gépeken.

– Büszkék vagyunk rá, hogy a mai napig van olyan munkatársunk, aki ebben az időszakban kezdte el a munkáját a szervezetnél. Az egyik gépjárművezetőnk már több mint 45 éve dolgozik velünk és az elődeinkkel – emelte ki a cégvezető.

A rendszerváltozással és a tanácsi berendezkedés megszűnésével maga a költségvetési üzem is átalakult. Ennek megfelelően az 1990-es években az öt alapító önkormányzat, Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád és Kisfüzes bejegyeztette a cégbíróságon a PEVIK Kft.-t, így a főként építőipari munkákat tovább folytathatták. A 2000-es évek elejére aztán a külföldről beérkező nagy építőipari vállalatokkal a PEVIK egyre kevésbé tudta tartani a versenyt, így fokozatosan átállt a közszolgáltatások nyújtására, főként a vezetékes vízszolgáltatásra, továbbá a szennyvízhálózat üzemeltetésére, illetve a lakossági hulladék szállítására. A 2010-es évektől itt is átalakulás következett be, a víz- és szennyvízszolgáltatást más céghez sorolta az állam, így a PEVIK azóta szinte kizárólag a hulladékiparban tevékenykedik.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakítása az egész országban akadályokat gördített a korábbi szolgáltatók elé, ennek következtében számos kisebb cég meg is szűnt, de kitartó munkával a PEVIK fennmaradt, ma pedig már a téréség egyik példaértékű közszolgáltatói alvállalkozója. Az NHSZ Észak-KOM közszolgáltató három alvállalkozójának egyikeként a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Heves megye északi részén, Parádsasvártól Pétervásárán át Nagyvisnyóig harminchárom településen 33 ezer lakost, 11 ezer háztartást kiszolgálva dolgozik a tiszta környezetért.

A szolgáltatásaik fejlesztése mellett a gazdasági társaságnál a huszonhárom alkalmazottuk érdekeit is szem előtt tartják. Pétervására egyik legnagyobb és legstabilabb foglalkoztatójaként hosszú távú, magas hozzáadott értékű munkahelyeket biztosítanak, miközben jelentős, az inflációt is meghaladó béremelést nyújthattak idén. A PEVIK Kft. készen áll az országos hulladékgazdálkodás 2023-ra tervezett újabb átalakítására.

Lépést tartanak a kor kihívásaival

– Az utóbbi időben hatalmas hatékonyságnövekedést tudtunk elérni, ami a szolgáltatásunk minőségében is érezhető – tudatta a szakember. – Rugalmasabbá tettük a lomtalanítást, a regisztráló lakosok gyorsabban megkapják a szolgáltatást. A pár éve a térségben kiosztott 6500 sárga színű szelektív hulladékgyűjtő edények számát tavaly megnöveltük 1500 edénnyel. Tavaly először valósult meg egységes, a térséget lefedő elektronikai hulladékgyűjtés. Honlapunk és a hulladéknaptárunk országos szinten is kiemelkedő színvonalú, széles körű tájékoztatást nyújtunk e felületeken szinte minden, hulladékkal kapcsolatos kérdésben. A lakosok legtöbb ügye, mint az ingatlan regisztrálása vagy a szolgáltatás lemondása, az interneten is elvégezhető, emellett a Facebook-oldalunkon is aktuális tájékoztatást nyújtunk.