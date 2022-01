A Jobbikból is kilépnek a helyi alapszervezetet feloszlató tagok, döntésükről már tájékoztatták is a pártvezetést – tudta meg a Magyar Nemzet. Hamza István helyi elnök azt mondta, döntésük egy hosszú folyamat eredménye, s lényege a Jobbik teljes eltávolodása az eredeti irányelvektől. Az egri alapszervezetnek 27 aktív tagja volt, közel ugyanennyien már csak passzívan szemlélték a párt döntéseit.

– Akik a szervezet feloszlásánál jelen voltak, mind nyilatkoztak kilépési szándékukról, akik nem voltak ott, egyénileg fogják erről értesíteni a Jobbik vezetését – tudatta Hamza István. Aki elárulta, döntésük óta senki nem kereste őket, pedig – mint fogalmazott – 15 év után egy köszönetet igazán megérdemeltek volna. A Magyar Nemzet azt írta, úgy tudják, nem az egri az egyetlen jobbikos szervezet, ahol a tagok szerint elfogadhatatlan a kampányolás a DK-nak. Így nem zárható ki, hogy a választásig hátralévő időben más településeken is tiltakoznak majd a Jobbik tagjai.

Csütörtökön Bognár Ignác sajtótájékoztatón reagált a feloszlásról szóló, számára fájdalmas hírekre. Ő tíz évig volt az egri Jobbik vezetője. Az utóbbi négy évben viszont már Mi Hazánk Mozgalom tagja s annak helyi elnöke.

– Ha választás van, akkor a Jobbik oszlik vagy oszlatják. Négy évvel ezelőtt is ez történt, gyakorlatilag azóta érdemi munkát nem is végzett a szervezet. Az, hogy most külső vagy belső indíttatásra történt-e a feloszlás, nagy kérdés. Ahogy az is, hogy ha külső nyomásra történt, akkor kinek volt ez az érdeke. Mivel Berecz Mátyást egyértelműen nem támogatják, innentől csak kétfelé voksolhatnak a Jobbik szavazók, a Fidesz vagy a Mi Hazánk jelöltjére – vélekedett Bognár Ignác. Az elnök egy gyászszalaggal ellátott koszorút is elhelyezett a Jobbik iroda előtt.

A történtekre egyébként Sneider Tamás volt Jobbik-elnök, az egri alapszervezet alapítója és első vezetője a közösségi oldalán reagált korábban.

– Tizenöt év után egy korszak zárult le a volt pártom fennállásának történetében azzal, hogy az egri szervezet is feloszlatta magát. Mára korábbiakból papíron néhány, a valóságban egyetlen működő szervezet maradt talpon. A volt egri alapszervezeti tagságot nem hibáztatom, amiért nem kívánják folytatni a harcot a meglévő kereteken belül. Hatalmas türelemről tettek tanúbizonyságot azzal is, hogy eddig folytatták a tevékenységüket a Jobbik színeiben – fogalmazott.

Azt írta, azok a volt jobbikosok, akiket évtizedek óta jobboldali, konzervatív emberként ismertek, a saját maguk hitelességét építenék le azzal, ha szemrebbenés nélkül beállnának egy DK-s pult mögé azokban a körzetekben, ahol a DK jelöltje nyerte az előválasztást. Mint fogalmazott, szerinte – ahogy az a sok ezer ember, akik már korábban elhagyták a pártot –, úgy a volt egri alapszervezet tagjai sem fognak tétlenkedni a jövőben. Biztos benne, hogy – ha más keretek között is –, de foglalkozni fognak a közélettel, építik szeretett hazájuk jövőjét.

Vándorló szavazatok

Dr. Pápai Ákostól, aki a mozgalom országgyűlésiképviselő-jelöltje, arról érdeklődtünk, számítanak-e arra, hogy a kilépett jobbikosok a Mi Hazánk felé veszik az irányt.

– Érkezett már ilyen jelzés, de főként a szavazataikra számítok, erre utaló konkrét jelek vannak. Ám ezek az aktív politikai szereplők többnyire most kiábrándultak a politikából – egy időre. Ahhoz, hogy ezek a sebek begyógyuljanak rengeteg idő kell. Nemrégiben tartottunk fórumot a Bartakovics Béla Közösségi Házban, s a terem zsúfolásig megtelt szimpatizánsokkal. Szerinte sokan egyetértenek azzal, amit képvisel a mozgalom. Hozzátette, nagyon sajnálja, hogy Eger megint negatív hírrel került be az országos sajtóba. Kiemelte, hogy már a választási programok, a jelöltek jövőképeinek ütköztetésének lenne itt az ideje. – Szerencsés volna, ha a másik két országgyűlési-képviselő jelölt közös vitán venne részt velem a városi televízióban – húzta alá.