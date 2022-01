Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos elárulta a Ripostnak, mit is jelent ez a jelenség és miért lehet becsapós a tünetmentesség.

Szavai szerint nem omikron specifikus, hogy sokan a koronavírus fertőzést tünetmentesen vagy viszonylag enyhe tünetekkel vészelik át.

- Már az eredeti vírusnál is tapasztalni lehetett gyerekeknél és felnőtteknél is, hogy a fertőzés tünetmentesen zajlott, illetve talán enyhébb tünetei voltak, nem azok a klasszikus tünetek, amiket a koronavírusnál várunk. Lehet, azt gondoljuk, hogy tünetmentesek vagyunk, holott minimális tünetek vannak – hívja fel a figyelmet a gyöngyösi háziorvos.

- A gyengeség, a fáradékonyság, vagy egy kis enyhe torokkaparás egyébként is jellemző tünet a téli időszakban, ezért az emberek nem gondolják, hogy ez egy omikron variáns jele is lehet. Éppen ezért fontos, hogy most fokozottabban figyeljük magunkat – mondja Mangó Gabriella.

- Aki fáradtságot észlel magán, levertséget, vagy egy kicsit kapar a torka, inkább forduljon orvoshoz és teszteltesse le magát PCR teszttel, hiszen az omikronnál nagyon sokszor negatívak a gyorstesztek. Annál is inkább, mert tünetmentesen ugyanúgy továbbfertőzhetünk másokat, akiknél lehet, hogy súlyosabb szövődménnyel zajlik le a betegség – hangsúlyozza a doktornő és a védekezés fontosságát is kiemeli.

- Mindenki fejében legyen ott, hogy ő koronavírus fertőzött lehet, ezért zárt térben viseljen maszkot, ügyeljen a távolságtartásra és a kézhigiéniára - tette hozzá dr. Mangó Gabriella.