– Mindannyian értesültünk róla, hogy Bódás Biankát, aki 2019-ben polgármester jelölt illetve egyéni képviselő jelölt volt elítélték választási csalásért – mondta a megyeháza udvarán tartott sajtótájékoztatón Berecz Mátyás, az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselőjelöltje.

– A nyomozók lefoglalták Fidesz-KDNP a ajánlószelvényeket, ez olyan csalás, amit Bódás Bianka nem követhetett el egyedül, belső segítség nélkül. Dr. Pajtók Gábor, a megyei kormányhivatal vezetője akkoriban az egri Fidesz alelnöke is volt. Felmerül a kérdés, hogy tudott-e a csalásról. Ha igen, akkor miért nem tett feljelentést? Hiszen kormányhivatali vezetőként kötelessége. Most több mint fél éve fideszes országgyűlési képviselő-jelöltként kampányol, hirdetéseit pedig a miniszterelnökség is finanszírozza. Ez is tiltott. Hogyan bízunk meg benne? A tiszta választásokat felügyeli miközben ő az egyik jelölt? Nyilatkozzon róla, hogy tudott-e a csalásról vagy sem! Ha igen, akkor nevezze meg a felelősöket - húzta alá Berecz Mátyás.