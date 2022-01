A lakóház felső szintjét tavaly ősszel tűz pusztította, azóta lakatlan az ingatlan. Ám a hozzá tartozó udvarban egyre csak gyűlik a szemét.

Portálunk megkereste a hatvani önkormányzatot és az illetékes Heves Megyei Kormányhivatalt is. Utóbbi helyen arról tájékoztattak, hogy a kérdéses portán jogellenesen felhalmozott hulladék miatt a kormányhivatal helyszíni ellenőrzést tartott. A tulajdonosát korábban felszólították, hogy szállítsa el a szemetet. A következőkben a hatóság elrendeli a végrehajtást és intézkedik a hulladék elszállíttatásáról. Az annak felszámolásával kapcsolatosan felmerülő költségeket pedig az adóhivatal hajtja be.

A hatvani Esze Tamás utcai esethez hasonló, magánterületen felhalmozott hulladékokkal összefüggésben a kormányhivatal információi szerint a hatósághoz 2021-ben 17 bejelentés érkezett Hatvan mellett a hatvani járáshoz tartozó településekről. Külterületen Rózsaszentmártonban az önkormányzat, a civil szervezetek, s magánszemélyek is gyakran nekilátnak és végigmenve egy útszakaszon vagy a patak mentén, összeszedik a szemetet. Sipos Jánosné polgármester szerint, ha egy külterületi út mellett megjelenik illegális hulladéklerakat, akkor általában nagyon hamar lakossági bejelentés érkezik és a helyhatóság intézkedik annak felszámolásáról. Tavaly két helyi lakossal kapcsolatban érkezett jelzés saját ingatlanban felhalmozott szemét miatt. A jegyző ilyenkor a jogszabályok szerint továbbította az ügyet a kormányhivatalhoz, s várják, hogy a hulladékot elszállíttassák.

– Apc mellett a közelmúltban a falu határában veresegyházi hulladékot borítottak le. Beazonosítható volt a tulajdonosa, mert számlák is voltak benne – jegyezte meg Juhász István, Apc polgármestere. Kiderült, egy házfelújítással foglalkozó brigád vállalta, hogy a munkaterületükről elszállítják a bontási hulladékot, de azt útközben hazafelé nem rendes telepen helyezték el, hanem Apcnál rakták le. Ebből az esetből bírság lett, azonban amikor nem deríthető ki, hogy ki szemetelt, akkor a leggyorsabb megoldás, ha az önkormányzat elviszi saját költségére a hulladékot.

– Előfordult már, hogy csaknem kilencszázezer forint értékben kilenckonténernyi szemetet vitetett el az önkormányzat – tette hozzá a polgármester. Elmondta, náluk is van példa olyanra, aki saját kertjében gyűjtögeti a szemetet. Másutt már majdnem végére ért a hatósági eljárás, közben az érintett elhunyt, így most várni kell az örökösödés lezárására és újból kezdeni az ügyet, miközben a szemét el sem mozdul az udvarból. Probléma az is, hogy vannak olyan autók bontására szakosodott családok, akik a fémet leadják méhtelepen, de az autóból kikerülő műanyag és egyéb hulladék aztán illegális lerakásokban jelenik meg, vagy megpróbálják eltüzelni. Ez pedig tilos és környezetszennyező is.

A technika is segíti a megelőzést - Rendszeres gond Hatvanban, hogy az üveghulladékos szigetek mellé hordják az egyéb szemetüket is a lakók. A város gondoskodik arról, hogy ezeket elszállítsák, de gyakran újratermelődik. Korábban a településen döntöttek arról, hogy a közterületi kamerák számát növelik, sőt most is van olyan terület, például a görbeéri városrészben, ahol kifejezetten azért van kamera, hogy a hulladéklerakásokat visszaszorítsák. Jagodics Milán kabinetfőnök közölte azt is, hogy az önkormányzat rendszeresen akciókkal, szemléletformálással, lomtalanítással, egy évben kétszer a zöldhulladék begyűjtésével és külön a veszélyes hulladék gyűjtéssel is segíti a lakosságot. Tavaly közel 45 tonna veszélyes hulladékot gyűjtöttek össze a lakosságtól, melynek az ártalmatlanítása nyolc és fél millió forintjába került a városnak.