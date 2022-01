– Mindannyian értesültünk róla, hogy Bódás Biankát, aki 2019-ben polgármester-jelölt illetve egyéni képviselő-jelölt volt, elítélték választási csalásért – mondta a megyeháza udvarán tartott sajtótájékoztatón Berecz Mátyás, az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselő-jelöltje.

– A nyomozók lefoglaltak Fidesz-KDNP ajánlószelvényeket, ez olyan csalás, amit Bódás Bianka nem követhetett el egyedül, belső segítség nélkül. Dr. Pajtók Gábor, a megyei kormányhivatal vezetője akkoriban az egri Fidesz alelnöke is volt. Felmerül a kérdés, hogy tudott-e a csalásról. Ha igen, akkor miért nem tett feljelentést? Hiszen kormányhivatali vezetőként kötelessége. Most több mint fél éve fideszes országgyűlési képviselő-jelöltként kampányol, hirdetéseit pedig a miniszterelnökség is finanszírozza. Ez is tiltott. Hogyan bízzunk meg benne? A tiszta választásokat felügyeli miközben ő az egyik jelölt? Nyilatkozzon róla, hogy tudott-e a csalásról vagy sem! Ha igen, akkor nevezze meg a felelősöket - húzta alá Berecz Mátyás.

Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, országgyűlési képviselő-jelölt portálunk megkeresését követően közleményben reagált:

"Egész eddigi életemben szigorú erkölcsi és etikai normákhoz tartottam magam. Az a tény, hogy az országgyűlési képviselő jelöltséget elfogadtam az elveimben nem megváltoztatott, hanem megerősített. Több mint százezer egri és Eger környéki polgárt szolgálni hiszem, hogy másképpen nem is lehet. Csalódott vagyok Berecz Mátyás rosszhiszemű feltételezései miatt. Ő ismerheti az egyik legrégebbi, az 1348-ban alapított angliai Térdszalagrend feliratának mondanivalóját „Szégyellje magát, aki rosszat gondol róla”. A kormánymegbízotti tisztség ellátása és az országgyűlési képviselő jelöltség között nincs semmi összeférhetetlenség. Ettől függetlenül számomra természetes, hogy ha országgyűlési képviselő jelöltként nyilvántartásba vesznek a választás napjáig fizetés nélküli szabadságot fogok igénybe venni a kampány idejére. "