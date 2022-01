Az elmúlt éveket a sertéshúságazat kettős vírushatás alatt élte, és 2021 is ilyen év volt, ugyanis ezt az ágazatot nemcsak a Covid-hatás, hanem az afrikai sertéspestis megjelenése is nagyon drasztikusan befolyásolta – részletezte Éder Tamás. A bolti polcokon a sertéshúsból készült termékek nem drágultak számottevően, az infláció mértékét meghaladóan tavaly, de mivel az élő sertés ára ma már nem fedezi a gazdák költségeit, ezért most egy nagyobb árrobbanás jöhet azért, hogy a gazdák ne adják tovább veszteséggel a sertést – tette hozzá az elnök.

Megkérdeztünk néhány megyei szereplőt is, hogyan látják az ágazat helyzetét, jövőjét. Esvég Roland, a tarnamérai Tarnahús Kft. ügyvezetője lapunk érdeklődésére először is leszögezte, az önköltségek, köztük az energiaárak drasztikusan emelkedtek.

– Míg tavaly 20, 60 forint volt egy kilowatt áram, ez most 47 forint. De a takarmányok ára is elszállt. Tavalyelőtt ötezer-ötszáz volt egy mázsa kukorica, tavaly kilencezer forint. Az árpa szintén sokkal drágább, a korábbi négyezer-ötszáz forintot felváltotta a közel tízezer – részletezte. Mint mondta, tizenöt hónapja veszteséggel állítanak elő húst. Jóslásokba nem bocsátkozott, hogy hogyan jelentkezhet mindez a bolti árakban, de nem tartja elképzelhetetlennek az akár húszszázalékos drágulást. Hozzátette, a termelőknek erre semmilyen befolyása nincs, s nem is lát reményt arra, hogy idén konszolidálódna az ágazat helyzete.

– Egyáltalán nincs arányban a felvásárlási árak növekedése a drasztikusan emelkedő takarmányárakkal. Mi szerencsésebb helyzetben vagyunk a többi telepnél, mert a jó állományunk miatt nincs értékesítési problémánk, de a kiadásokat nehéz kigazdálkodni. Az üzletek polcain már látható mindennek a következménye, drágábban vesszük már a sertéshúst – tette hozzá Pásztor István.