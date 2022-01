– Történelmi időket élünk, soha ilyen széles összefogás még nem jött létre pártok részéről mint most. Már három szép sikert tudhatunk magunk mögött. Megvalósult az előválasztás, a népszavazási aláírásgyűjtésen összegyűlt több mint kétszázezer kézjegy. Siker maga az is, hogy létrejött egy közösség, amelyek demokratikus magyar értékek mentén európai módon gondolkodó embereket tömörít – fogalmazott Berecz Mátyás.

– Eger és a Dobó tér is szimbolikus hely, itt védték meg az idegen uralomtól őseink az országot – osztotta meg gondolatait Márki-Zay Péter. – Ahogy akkor is volt, most is fontos, hogy a váron belül egység legyen félretéve a személyes érdekeket. Tegnap Mirkóczki Ádám polgármesterrel beszélgettem és megkértem tegyen félre minden egyéni szempontot. Ahhoz, hogy Hazánk jelenlegi korrupt kormányát le váltsuk az is kell, hogy ne legyen kétség az emberek szívében – intézte szavait a megjelentekhez. Elmondta azt is, Egerben kettőezer hatszáz aláírás gyűlt eddig össze, amely jelentős szám.

– Nem vesszük el a rezsicsökkentést, a tizenharmadik havi nyugdíjat, nem engedjük be a migránsokat, nem akarjuk átműtetni az óvodásokat. Ezek beteg és hazug gondolatok. Azt akarjuk hogy mindenkinek meglegyen a lehetősége arra, hogy boldoguljon nemtől bőrszíntől szexuális hovatartozástól függetlenül. Abból a gödörből ahol most van az ország a kijárat nem jobbra vagy balra van, hanem felfelé – mondta, majd a térre érkezők kérdéseire válaszolt.