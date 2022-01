Tavasszal elkészülhet Egercsehi bölcsődéje, tudtuk meg Kovács András polgármestertől. Az új intézmény építése a múlt nyáron kezdődött el, s a kivitelező nagyjából az ütemtervnek megfelelően halad a munkával. Mivel a piacon hiánycikk volt a tetőcserép, ezért azt decemberben nem tudták föltenni, a polgármester szerint viszont a héten megkapják az építőanyagot, és az rá is kerülhet a tetőszerkezetre. A következő hetekben a külső és belső vakolás is elkészülhet. Az épülettel nyár elejére szeretnének elkészülni, hogy aztán a nyári szünet után már fogadhassa a gyerekeket a tizenkét férőhelyes bölcsőde. Kovács András szerint folyamatosan vannak érdeklődők a bölcsőde iránt, nem csak helyből, a környékről is, tavaly például kilenc gyerek született a településen. A védőnőnek pedig négy gyerek szülei már jelezték is, hogy biztosan hoznák kicsinyüket az intézménybe. Az elmúlt időszakban egyébként Egercsehibe is többen beköltöztek, részben a nevelési, oktatási intézmények miatt is.

Eközben Szilvásvárad is bölcsőde építését tervezi. Mint Szaniszló László polgármester elmondta, az előzetes felmérések alapján náluk is igény mutatkozik erre a szolgáltatásra, így az önkormányzat pályázatot nyújtott be az európai uniós Top Plusz program Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázati kiírásra. A projekt összköltségvetése 250 millió forint, siker esetén akár százszázalékos támogatás is elképzelhető.

– Tizenkét férőhelyes intézményt tervezünk, amelyet helyi és környékbeli gyerekekkel töltenénk meg. Számítunk a nagyvisnyói kicsikre is, de vannak szülők, akik Szilvásváradra járnak dolgozni Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, jelzésük szerint ők is szívesen hoznák ide bölcsődébe a gyerekeiket. Bélapátfalván is működik ilyen gyermekintézmény, de ott is nagy a sorban állás, nincs elegendő hely a gyerekek számára. A jövő azt mutatja, hogy igény lesz ilyen intézményekre a hozzánk hasonló nagyobb településeken is, mert a szülők szeretnének dolgozni – közölte Szaniszló László, aki nem tartja elképzelhetetlennek, hogy akár bélapátfalviak is jöjjenek majd, főleg, ha Szilvásváradon dolgoznak.

A 170 négyzetméteres épületet az óvoda mellett található önkormányzati területre, egy ifjúsági szálláshely mellé tervezik, attól leválasztva. A bölcsőde az óvoda felől is megközelíthető lesz, így akár egyszerre is leadhatók lesznek az ovis és bölcsis gyerekek. A bölcsőde udvarán játszótér létesül, mellette pedig parkoló segítené a szülőket.

Szaniszló Lászlótól megtudtuk, a pályázat értéke körülbelül 250 millió forint, becsléseik szerint ez elegendő lesz az építkezésre, illetve az intézmény berendezésére, eszközök beszerzésére. Bíznak abban, hogy pályázatukat hamar elbírálják. Ha idén elnyernék a támogatást – a terveket közben elkészítik –, akkor 2023 elején megkezdődhetne az építés. Amennyiben minden a tervek szerint alakul, akár a jövő év végén megnyithatja kapuit a nevelési intézmény.

A polgármester elmondta, a községben évente legalább tíz gyerek születik, hozzájuk jönnek még a nagyvisnyói és a szomszédos borsodi települések kicsinyei. A szülők több mint fele beadná bölcsődébe gyermekét. Idén már legalább nyolc gyerek születik majd Szilvásváradon, amiről tudomásuk van. A polgármester szerint folyamatosan költöznek a faluba a fiatalok, akik építenek, felújítanak. Többen Ózdról költöznek ebbe a községbe, de szerencsére vannak olyan szilvásváradiak is, akik helyben maradnak.

Nem minden kicsi járhat bölcsődébe

A bölcsődei férőhelyek száma Heves megyében 2000-ben még négyszáznyolcvan volt, ami 2010-re 614-re, 2016-ra 731-re nőtt, miközben a beíratott gyerekek száma 604-ről 660-ra emelkedett a tizenhat év alatt a KSH szerint. Ezt követően a bölcsődék, mini, munkahelyi és családi intézmények férőhelyeit összegezték, így 2017-ben már 999 férőhelyet és 914 beíratott gyereket tartottak nyilván Hevesben. Az elmúlt évre a férőhelyek száma 1127-re, a bölcsődébe járó gyerekeké pedig 969-re nőtt. A KSH szerint megyénkben a legalacsonyabb, 86 százalékos a férőhely-kihasználtság. A Bélapátfalvi járásban csak egy bölcsőde működik, Bélapátfalván, ahová legfeljebb 13 kisgyerek járhat. A járásban 2015-ben 61, két évvel később 76 gyerek született, 2015 és 2020 között összesen 397, éves átlagban 66 újszülöttet anyakönyveztek.