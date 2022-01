Az Eger-patak igen gazdag élővilággal rendelkezik. A kacsákat senkinek nem kell bemutatni, a folyam bármelyik szakaszán elúszkálnak, legtöbbször az Érsekkerti partokat kedvelik, ahol finomságokkal is kedveskedhetnek nekik az arra járók.



Az évek során a színpompás tollazata miatt igen feltűnő mandarinrécét is figyeltek már meg a patakban. Hébe-hóba hódok is felbukkannak, ami gyakoribb, mint gondolnánk.

Forrás: HMH

A napokban pedig új vendéget is köszönthetünk a hullámok lágy ölén, ugyanis többen látták a kócsagot a vízben álldogálni. A Heolhoz eljutatott fotón épp a Tűzoltó-tér környéki szakaszon tartózkodott. Orbán Balázs, a Magyar Madártani Egyesület sajtószóvivője érdeklődésünkre elmondta, egyáltalán nem meglepő, a kócsag felbukkanása, hiszen Magyarországon is elterjedt faj.



A nagy kócsag fokozottan védett madár, természetvédelmi értéke 100 ezer forint.