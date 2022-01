Több tényező tartja idén is mozgásban a hazai ingatlanpiacot, mondta el lapunknak Tóth Zoltán, a gyöngyösi Tóthhouse ingatlaniroda tulajdonosa. A szakértő arról beszélt, hogy az ez év végéig elérhető állami támogatások, a csok, a babaváró hitel vagy az otthonfelújítási támogatás várhatóan idén is élénk piacot eredményeznek. Tovább mozgatják azt az élethelyzet-, a munkahelyváltozások, az olyan ingatlanok öröklése, amelyeket nem tartanak meg az örökösök.

– Az idősek általában kisebb lakóingatlant keresnek, ami felújított vagy jó állapotú, a korszerűsítésére keveset akarnak költeni. A fiatalok, illetve a családok a gyerekek száma alapján választanak, náluk a lakás mérete a mérvadó. A támogatások révén van lehetőségük teljes felújításra, igaz, ezt nem mindenki vállalja a szakemberhiány miatt. Azok esetében viszont, akik befektetési céllal vásárolnak házat vagy lakást, vagy fennáll a költözés lehetősége, illetve eladni kívánják az örökölt ingatlant, feltétlenül érdemes mindent felújítani abban – emelte ki Tóth Zoltán.

A szakember így folytatta: – A vevőknél alapvető szempont az ingatlan statikai állapota, rendben van-e a falazat, a tetőszerkezet. Lényeges az ingatlan helye, hogy központi fekvésű-e, a környék csendes-e vagy sem. Mára a ház, a lakás épületgépészeti minősége is döntő. A vevők igénylik, hogy a csak jelentős költségek árán korszerűsíthető villany-, vízvezeték-hálózat, fűtés rendben legyen, mert akkor már nem kell túl sokat költeni az új otthonra. Ha ez mind megvan, többnyire a burkolás meg a festés marad. Utóbbival csínján kell bánni, mert a merészebb színek elriaszthatják a vevőt, tehát nem biztos, hogy növekszik vele az eladási ár. Egy beépített konyhabútor értéket jelent, de a többi bútornak, használati tárgynak nincs értékképző jelentősége. Sokan amúgy is hozzák magukkal a teljes bútorzatot. Van, aki befektetési vagy értéknövelő céllal festeti át ingatlanát, mert azt mindenki könnyen megváltoztathatja a saját ízlése szerint – összegezte Tóth Zoltán.

Az ingatlanszakértő is megerősítette a városokból való kiköltözés tendenciáját. Mint mondta, megyénkben is a nagyobb városok, így Eger, Gyöngyös és Hatvan csaknem tíz kilométeres vonzáskörzetének ingatlanjai a legkeresettebbek. Eger környékén ilyen települések például Felsőtárkány, Ostoros, Andornaktálya vagy Egerszalók. Akinek kevesebb a pénze, az nagyobb sugarú körön belül keres házat, például Verpeléten, Egerbaktán, Kerecsenden, és inkább vállalja a hosszabb idejű bejárást. Tóth Zoltán érdekességként említette, hogy Egerben ma már sokszor az északi városrészben – Csebokszáriban – lévő lakótelepnek sincs rossz megítélése. Kiemelte, hogy alapvetően minden a rendelkezésre álló pénz mennyiségétől függ. A piacon csak azok az ingatlanok maradnak hosszabb ideig, amelyek túlárazottak.

Sokan már a jövő ingatlanjait keresik

Farkas Gábor Hatvanban élő, lakásfelújítással is foglalkozó vállalkozó szerint ingatlan vásárlásakor a legfontosabb, hogy jó helyen legyen, kiváló közlekedési lehetőséggel, mert ha később eladnánk, lesz rá kereslet. Tapasztalata szerint az ilyen ingatlant a pincétől a padlásig érdemes felújítani, mert eladáskor az utolsó befektetett forint is visszatérül. A vállalkozó azt látja, hogy a legtöbben már a jövő portáit keresik, amelyek klímával, hőszivattyús fűtéssel, napelemekkel vannak felszerelve. A jelek szerint egyre népszerűbbek a nagy nappalival bíró házak, viszont egyre kisebb hálószobákra van szükség. Egyre keresettebbek a kis alapterületű lakások. Farkas Gábor elmondta, a Gyöngyösön most épült négyemeletes társasházakban vannak mindössze harminc négyzetméter alapterületűek is.