A hétfői ünnepélyes átadón elhangzott, mostantól négyszáz diák számára minden infrastrukrurális feltétel adott ahhoz, hogy hátrányaikat leküzdjék, s tehetségüket kibontakoztathassák. Az iskolába tizenöt környékbeli településről járnak a tanulók, így a fejlesztéssel a térség megtartó ereje is jelentősen javulhat.

Hajnal Gabriella, a Klebersberg Központ elnöke köszöntőjében azt emelte ki, hogy a mostani felújítással XXI. századi színvonalú oktatás valósulhat meg a falak között. Elmondta, az elmúlt időszakban soha nem látott mennyiségű fejlesztési forrás érkezett a hatvani tankerülethez, 3,4 milliárd forint értékben újultak meg oktatási intézmények. Mindez azonban nem sokat érne az elhivatott pedagógusok nélkül, akik a világjárvány alatt is erőn felül teljesítettek.

Horváth Márta, a Hatvani Tankerületi Központ vezetője ismertette az EFOP támogatással megvalósult beruházás állomásait. Az elmúlt években, 2017-től ez év január 31-ig számos egyeztetés után elkészült az új, háromszintes épületrész. Itt kapott helyet helyet az informatika szaktanterem, a nyelvi labor, valamint fejlesztő helyiségek, a könyvtár és az orvosi szoba, az étkező és a melegítőkonyha is. A régi épületben ezzel párhuzamosan korszerűsítették, s ezáltal takarékosabbá vált a fűtés és az elektromos hálózat is, megújultak a mosdók és új tanári szobát is kialakítottak. Az iskola udvarán többfunkciós rekortán sportpályát hoznak létre, így a mindennapi testnevelés több formája is helyben valósulhat meg.

Horváth László a térség országyűlési képviselője úgy fogalmazott, az tudja értékelni, hova jutott, aki azt is tudja, honnan indult. Mára Észak-Heves legmeghatározóbb, legnagyobb oktatási intézményévé vált az iskola, amely a legnagyobb megtartó erő is egyben.