Mint ismert a szervezetet nem írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben az összefogásban résztvevő többi párt kiállt Berecz Mátyás országgyűlési képviselő-jelölt mellett elbocsátását követően.

Kérdéseinkkel mi is megkerestük a Jobbikot. Még a feloszlásról szóló sajtóinformációk előtt arról érdeklődtünk, hogy valóban azért nem írták alá a nyilatkozatot, mert azt szervezetüknek el sem juttatták illetve, hogy továbbra is támogatják-e Berecz Mátyást. Majd arról is érdeklődtünk, hogy valóban feloszlott-e a szervezet és ha igen, akkor ennek mi az oka.

Kérdésinkre még nem érkezett válasz, amennyiben válaszolnak, azt természetesen azonnal közöljük.