Mint arról korábban már beszámoltunk, 2022-ben, immár negyedik alkalommal indította útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre továbbra is jelentkezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést. Saját portfólióval is jelentkezhetsz, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatodat, ha kéred! Ezt a jelentkezési lapon jelezd!

Buzás Vanda, a tavalyi megyei győztes ezzel a fotóval jelentkezett a megmérettetésre.

Portálunk fotózásán is részt vett, ahol remek fotók készültek róla, melyek egészen a döntőig repítették őt.

A regionális döntőből is továbbjutva már a felkészülési táborban találta magát. Ami egy kis kikapcsolódással indult, állatsimogatóban jártak a versenyzők.

Sportolás is nagyon fontos. A táborban edzésen is részt vettek.

Profi sminkesek és fodrászok legyeskedtek a lányok körül.

A próbát Vanda nagyon élvezte, vidáman vonult végig a kifutón.

A fotózáson pedig remek képek készültek róla.