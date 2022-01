A fizető parkolókat 2004-től az EVAT Zrt. üzemelteti, így az önkormányzati cégnél érdeklődtünk a hibák okairól. Tájékoztatásuk szerint a városban negyvennyolc jegykiadó automata üzemel. Megtudtuk, ezek jelentős része még az áramhálózatról működik, de az utóbbi években beszerzettek napelemmel felszereltek.

– Parkolójegyet valamennyi forgalomban lévő magyar érme bedobásával és euróval lehet vásárolni, illetve lehetőség van bankjeggyel és bankkártyával is. Az automatákat üzemidőben a parkoló ellenőrök rendszeresen ellenőrzik, hiba észlelésnél a karbantartót azonnal értesítik. Meghibásodást okozhatja a nem rendeltetésszerű használat, az érmenyílás eltömítése. Előfordulhat, hogy a hálózati árammal megtáplált automaták töltési hibát jeleznek, ebben az esetben a lehetőségeink korlátozottak. A sikertelen jegyváltásnál a tájékoztató táblákon megjelölt telefonszámon az autósok a hiba bejelentést megtehetik a gyakorlat igazolja, hogy meg is teszik. A bejelentést követően azonnal intézkedünk a hiba elhárításában. A jegyváltás ebben az esetben is lehetséges, mobilfizetési móddal vagy a parkoló zónában üzemelő másik automatában – válaszolta a Heolnak Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető. Arra, hogy pontosan mi a baj a fenti esetben, nem érkezett válasz.