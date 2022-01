A csomagok értéke fejenként 35 ezer forintnak felel meg, összesen több, mint kettő és fél millió forint értékben adtak át termékeket Egerben, Hatvanban és Mátraházán szolgálatot teljesítő katonáknak. Ezek az egységcsomagok hatféle immunrendszer erősítő, valamint a szervezet ellenálló képességét növelő készítményeket tartalmaznak.

– A katonák sokrétű feladatot látnak el, hiszen kint vannak a határon, jelen vannak a kórházakban és az oltópontokon, vagy éppen misszióra készülnek. Hálát érzünk, amiért elismerik azt az áldozatvállalást, amit a katonák teljesítenek. Köszönettel fogadjuk, hogy a Magyar Honvédség legfőbb értékét, a katonákat és az ő egészségüknek a megőrzését támogatják Egerben is – mondta az egri 60. Mike József Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka, Bátor Ferenc alezredes.

Az adományok kiosztása előtt Kovács Imre, a második területvédelmi ezred parancsokhelyettese és Turán Apolka aláírták az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, valamint az adományozó okiratot.

– Az adományozás ötletét az adta, hogy tavaly a Markhot Ferenc Kórházért Alapítvány részére több alkalommal immunerősítő és egészségmegőrző termékeket adtunk át, és szerettük volna idén is folytatni ezt. Úgy gondoltuk, fontos, hogy a határon, az állományban és a kórházban szolgáló katonák egészségmegőrzésre is gondoljunk – mondta el portálunknak Turán Apolka.

Kifejtette, hogy civil munkája mellett ő is tartalékos katona, ezért is tartotta fontosnak, hogy a katonák védekezőképességét is támogassák.

– Ezek a termékek arra készítik fel a szervezetet, hogy ha találkoznak a vírussal, akkor ellenállóbak legyenek, és ha megtörténik a fertőzés, akkor azt mihamarabb le tudja győzni a szervezet – fejtette ki Turán Apolka.