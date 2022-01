– December 31-én és január 1-jén koncentráltabb a megkeresés, ilyenkor többen fordulnak hozzánk – mondta el a Heolnak Társy Diána, az egri Állatokat Védjük Együtt Alapítvány menhelyvezetője.

– Nemcsak olyan hívást kapunk, hogy valaki kóbor állatot talált, hanem sok gazdi is telefonál, akinek elveszett az állata, és az alapítványtól remélnek segítséget a megtaláláshoz. Most szilveszterkor, újévkor négy állatot kellett elhelyeznünk, ebből kettőnek már sikerült megtalálni a gazdáját, a másik kettőnek még keressük – tette hozzá.

Idén tíz olyan hívást kaptak a szilveszter utáni napokban, amikor a gazdik jelentkeztek, hogy eltűnt a házi kedvencük. Ezek közül volt olyan kutya, akit a durrogtatások idejére egy minden oldalról zárt kennelbe helyeztek el, de ijedtében kifeszítette nem csak a kennelt, még a vaskaput is, és elmenekült. A család azóta is kétségbeesetten keresi az állatot, és nagyon várják haza. A kutyák számára a szilveszter háborús övezethez hasonlítható leginkább. Minden áron, akár saját testi épségüket is kockáztatva menekülni akarnak ilyenkor onnan, ahol veszélyben érzik magukat az erős hangok miatt.

Általánosságban elmondható, hogy a kóbor állatok 60 százalékában nincs csip, és őket általában nem is keresik sajnos. Azokat a kutyákat, akiknek megkerül a gazdája, az alapítvány munkatársai szállítják haza, és adják át a tulajdonosnak, közben pedig környezettanulmányt folytatnak, mert felelősnek érzik magukat az állatokért, ezért igyekeznek mindent megtenni, hogy a hely, ahová visszakerülnek a megszökött négylábúak, minden szempontból a lehető legalkalmasabb legyen az állattartásra. Ha szükséges, a környezettanulmány során tanácsokat adnak, például ha rossz a kerítés, arra felhívják a figyelmet, és amíg a tulajdonosok kijavítják a hibát, addig az alapítvány vigyáz a kutyusra. Vagy ha ivaros állatot adnak vissza, felhívják a figyelmet az ivartalanítás fontosságára, és szorgalmazzák azt.

Társy Diána beszélt arról is, hogy karácsony előtt nagyobb az emberek adakozó kedve, de szerencsére akadnak olyanok is, akik egész évben támogatják az alapítvány munkáját, például táp-, szalma- és pénzadománnyal, vagy állatgyó­gyászati termékeket, immunerősítőket adnak. Vannak, akik a már feleslegessé vált fazekaikat adományozzák az alapítványnak, minden segítségnek nagyon örülnek.



Molnár Zsanett, a Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke is arról számolt be portálunknak, hogy újévkor sok magán tűzijátékozás volt, szinte folyamatosan durrogtattak, és ezt nagyon rosszul viselik az állatok. Elmondta, tudomása van olyan esetről, amikor a kutya bent volt a házban, a gazdái mellett töltötte a szilvesztert, de a lakásba is behallatszik a pirotechnikai eszközök hangja, amitől az eb annyira rettegett, hogy egyszerűen leállt a szíve.

Kifejtette továbbá, hogy rengeteg kutya menekül ilyenkor, s pánikolva szöknek el otthonról, közülük sajnos sokan autó alatt végzik. Nem csak a házi kedvenceknek okoz problémát az erős hanghatás, a vadon élő állatok is halálfélelmet élnek át a szilveszteri s a másnapi durrogtatások miatt. Még mindig folyamatosan kapják a bejelentéseket eltűnt állatokról, és sok gazda is jelentkezik náluk, nincs-e tudomásuk az elszökött állatukról. Molnár Zsanett tájékoztatott arról is, hogy a hozzájuk érkező megkeresések száma körülbelül tízszerese a kapacitásuknak, így igyekeznek priorizálni, és a balesetes, közvetlen életveszélyben lévő vagy kölyök és vemhes állatokat mihamarabb elhelyezni, a többiekről pedig minden esetben fotót, rövid videót kérnek, és ideiglenes befogadót keresnek számukra.



Örökbefogadás a színházzal

Az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány és az egri Gárdonyi Géza Színház közösen indított örökbefogadási kampányt. Az akció népszerűsítését a színház társulatának tagjai segítik. A végéhez közeledő projekt során 35 kisállat találhat gazdára. A remek kezdeményezésnek hála három cica már gazdis, s egy kölyökkutya is már szerető otthonban van, és már több gazdijelölt is jelentkezett. Több esetben már folyamatban van a környezettanulmány, és van, akivel már megbeszélték, hogy februárban költözik családi házba a leendő gazdi, és oda fogja hazavinni a kiszemelt kedvencét.