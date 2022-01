Mint ahogy arról beszámoltunk, tavaly szeptemberben motorost gázoltak Felnémeten ezen a szakaszon. Órákig állt a forgalom, s közfelháborodás övezte a balesetet, ugyanis hamar annak ment híre, hogy az autót vezető férfi szabálytalanul akart megfordulni, miközben a parkoló autók akadályozták. Ekkoriban valahogy talán nagyobb súlyt kapott az a többéves probléma, hogy a felnémeti négysávos út két külső sávja gyakorlatilag parkoló, amit vissza kellene adni a forgalomnak. Szeptember 23-án ugyanis a polgármesteri hivatal kezdeményezte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél, hogy közösen – a rendőrség és a körzet egyéni önkormányzati képviselőjének közreműködésével – vizsgálják felül a várakozási tilalom részleges vagy állandó bevezetését.

– A döntést az indokolta, hogy a kétszer két sávos út már hosszú ideje nem képes betölteni az eredeti funkcióját. Ezáltal sokkal lassabb a városon áthaladó forgalom. A külső forgalmi sávban szemmel láthatóan szándékosan hátrahagyott, többnyire üzemképtelen járműveket is tárolnak – közölte korábban az önkormányzat.

A szeptemberi balesetet követően, novemberben helyszíni szemlén döntöttek a korlátozásról a résztvevők a Tárkányi úttól egészen az Egri út 37. számig, ám a külső forgalmi sávok megnyitása a teljes szakaszon csak később valósulhat meg, mivel a városból kifelé jórészt nincs kiépített járda, s emiatt védtelenek lennének azok, akik arra járnak. A városba vezető szakaszon pedig a kapubejárók és az út szintkülönbsége túl nagy ahhoz, hogy az udvarokból kifelé tartó autósok könnyedén besorolhassanak a kocsik közé. Az önkormányzat azt írta, újabb felülvizsgálat szükséges, és biztonságossá kell tenni az utat, csak utána lesz lehetőség a parkolás teljes megszüntetésére a külső sávokban.

Január első hetén még sokan nem tudták, hogy tilos megállni a környéken. Egy hét elteltével azonban – tapasztalataink szerint – kivétel nélkül betartották ezt az autósok. Ottjártunkkor legalábbis ezt láttuk. Azokon a szakaszokon viszont továbbra is parkolnak, ahol lehet, hiszen nem is nagyon van hová. Ez az érv már a közgyűlésen is többször felvetődött. Egy a környéken élő férfi, aki kérte, hogy nevét ne írjuk le, elmondta, egyfelől örülnek neki, hogy nincs tele idegen autókkal az út széle, ugyanis valóban nem csak a helybeliek parkoltak erre. Másfelől viszont – azt mondta –, elég kényelmetlen, hogy be kell állni az udvarba. Korábban húsz percig tartott kikanyarodni a kapubeállókból, ez most valamivel könnyebb lett, de továbbra is akkora a forgalom, hogy nehéz besorolni. Így elég körülményes a közlekedés.

Betartják az új korlátozást

Érdeklődtünk a rendőrségnél is, hogy mit tapasztaltak. – Az útszakaszon rendszeresen, napi több alkalommal is célirányos ellenőrzést tart az Egri Rendőrkapitányság, azonban a kiegészítő táblával jelölt, megállni tilos jelzés hatálya alá eső szakaszon jogsértést nem észleltek – közölték lapunkkal. Egyébként az önkormányzat korábbi tájékoztatása szerint, még a tiltás vizsgálatakor felvetődött a rendőrség és a közút részéről, hogy a parkolás tiltása a sebesség növekedését eredményezheti. Ha nagyobb sebességnél történik a baleset, valószínűsíthető, hogy az súlyosabb lesz.

A túl gyorsan közlekedő sofőrök problémája és a parkolóhelyek hiánya persze nem csak Felnémeten jellemző, a közgyűléseken rendszeresen téma mindkettő.