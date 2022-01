A főváros és Hatvan közötti vonalszakasz után Hatvan és Füzesabony között is korszerűsítést tervez a vasúton a NIF Zrt. Közlésük szerint az elmúlt egy évtizedben szemléletváltás ment végbe a vasútfejlesztésben, a teljes vasúti infrastruktúra átfogó megújítását, kapacitásának bővítését célzó fejlesztések kezdődhettek el. A 80. számú vasútvonalat érintően elindult a Hatvan–Füzesabony vonalszakasz és a csatlakozó vasúti mellékvonalak korszerűsítésének előkészítése is. A tervezési munkák a Hatvan–Füzesabony vasúti vonalszakasz mellett a csatlakozó, ráhordó vonalak korszerűsítését is magukban foglalják, így a Hatvan–Újszász, a Vámosgyörk–Gyöngyös és a Füzesabony–Eger-Felnémet köztiekét is tervezik.

Hatvan és Füzesabony között 58 kilométer vonalszakaszt újítanának meg, a cél az óránkénti 160 kilométeres engedélyezett sebesség elérése. Ezzel összefüggésben a korábban megtervezett nagyszámú külön szintű keresztezések szükségességének, a biztosítóberendezés-fejlesztési koncepció költséghatékonyságának felülvizsgálatát is elvégzik. Beletartozik mindebbe a 225 kilonewton tengelyterhelés teljesítése, akadálymentesített utasforgalmi létesítmények kiépítése, központi forgalomirányítási rendszer kialakítása.

Tavaly június 25-én a NIF megkötötte és hatályba lépett az engedélyezési, tendertervek, s tenderdokumentáció elkészítésére, illetve az engedélyezési eljárások lefolytatására vonatkozó tervezési szerződés. Ezek befejezése 2023. július 20-ig várható.

A Hatvan–Újszász vonalon 52 kilométert korszerűsítenének, az engedélyezett sebesség óránként 120 kilométer. Így érnék el a fővonalra ráhordó áruforgalom versenyképességét, de akadálymentesítenék az utasforgalmi létesítményeket is. Vámosgyörk és Gyöngyös között 13 kilométer a megújítandó szakasz, amin a megengedett sebességet óránként 100 kilométeresre emelnék. Cél az akadálymentesített utasforgalmi létesítmények kiépítése is. Füzesabony és Eger-Felnémet között 25 kilométeren szükséges a felújítás, az engedélyezett sebesség 100-ra növelése, s az akadálymentesítés. A mellékvonalak tervezését jövő május 21-ig kell befejezni.

A Hatvan–Füzesabony vasúti vonalszakasz és csatlakozó vasúti mellékvonalak korszerűsítésének előkészítése tárgyú projekt az Integrált Közlekedési Operatív Program támogatásával valósul meg. A NIF által megkötött tervezési szerződések összértéke megközelítőleg 5,8 milliárd forint. A tavalyi közbeszerzéseket az immár a V-Hídhoz tartozó Kontúr Csoport Kft. nyerte el 9,75 milliárd forintért, megelőzve a Speciáltervet.