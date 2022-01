Az önkormányzati képviselő egyben az Egységes Magyarországért országgyűlési képviselőjelöltje az egri központú választókerületben.

Arról érdeklődtünk tőle, hogy valóban elbocsátották-e, illetve ha igen, akkor milyen indokkal, de Berecz Mátyás csupán azt erősítette meg kérdésünkre, hogy megszűnt a munkaviszonya a várban.

– Munkaügyi jogi eljárást fogok kezdeményezni, mert az elbocsátással kapcsolatos eljárásnak a módja, sem pedig az indoklása nem volt jogszerű. Nem tudok olyan szakmai indokot, és a felmondásban sem szerepel olyan tény, ami a rendkívüli felmondást indokolta volna – nyilatkozott szűkszavúan.

Információink szerint a múlt hét folyamán még közös megegyezéses szerződésbontást javasoltak neki, ám ezt nem erősítette meg. Érdeklődtünk arról is az elmúlt hetek közgyűlési eseményeinek fényében, hogy politikai természete lehet-e a döntésnek, ám erre sem válaszolt. Mint ismert, december közepén testvérét, Berecz Kálmánt távolította el a közgyűlés az Evat Zrt. elnökségéből.

Kérdéseinket feltettük a Dobó István Vármúzeum vezetőségének is. Arról érdeklődtünk, hogy valóban azonnali hatállyal megszüntették-e az intézményben Berecz Mátyás munkaviszonyát hétfőn, és ha igen, akkor mi az oka a döntésnek. Megkérdeztük azt is, hogy az előző héten még valóban a közös megegyezést szorgalmazták-e. Kíváncsiak voltunk arra is, korábban zajlott-e Berecz Mátyás ellen fegyelmi eljárás. Illetve feltettük azt a kérdést is, hogy a vezetőségük saját döntéseként jellemezik-e a főmuzeológusuk elbocsátását, és más, például a fenntartó – vagyis az önkormányzat – is részt vett-e döntéshozatalban. Válaszuk szerint azonban az ügy jelen szakaszában a feltett kérdésekre nem kívánnak válaszolni.

– Berecz Mátyás úr a Dobó István Vármúzeumnál főmuzeológusként dolgozott, így bár más pozíciójában közszereplő, a múzeum viszonylatában semmiképpen nem az – írták.

Berecz Mátyást egyébként nem először rúgták ki a vármúzeumból, bár korábban annak igazgatói pozíciójából kellett távoznia.