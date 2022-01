Az eseményen Tilcsik István polgármester beszámol a tavalyi eredményekről, gazdálkodásról, s szót ejt az idei tervekről is. Ezután következik a közmeghallgatás, ahol várják az érdeklődők közügyeket érintő kérdéseit, javaslatait. A részvételhez be kell mutatni a védettségi igazolványt, és maszkot is viselni kell.