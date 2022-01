Tavaly sem volt hiány szokatlan állatokból. Sokan kétkedve fogadták, hogy a Bükki Nemzeti Park területén egy szervál sétálgat. Azonban hamarosan sikerült befogni az állatot, aki később sajnos koronavírus fertőzésben el is pusztult. A fekete párduc nyomára viszont december közepe óta sem akadtak, csak videófelvételek keringenek róla a világhálón. A nagymacskát először Kiskunhalason videózták le. Ahogy mi is beszámoltunk róla egyre közeledett Heves megyéhez a ragadozó, a következő észlelés már Szolnokról érkezett. Most pedig egy Kerecsend mellett készült felvétel terjed az interneten. A videó alapján sokan azt mondják, hogy jól látható, hogy ez bizony egy párduc.

Megkerestük Sári Lászlót, Kerecsend polgármesterét, hogy kiderítsük, a településen mit szólnak ehhez a felvételhez és ő mit gondol róla. Mint elmondta, ő maga is találkozott a párduccal, ami nem volt más mint egy fekete macska.