Holló László először arról beszélt, hogy az önkormányzat épületének felújítása jó ütemben halad, az átadása márciusban lesz. Az épületgépészeti munkák jelentős része befejeződött, a külső homlokzat szigetelése és a nyílászárók cseréje megtörtént.

– A felújítás idejére lakosaink türelmét kértük, de a munkák végeztével újra megfelelő környezetben várjuk az ügyintézésre érkezőket. A könyvtár novembertől újra várja az olvasókat – sorolta Holló László. – Az épület felújítására, a pályázati finanszírozáson túl, a Saint Gobain Hungary Kft. önzetlen felajánlására is számíthattunk. Csaknem négymillió forint juttatásban részesültünk, támogatásként kaptuk az épület homlokzati, lábazati vakolatát, a födém szigetelőanyagát. Mindez óriási segítség, hiszen a kivitelezési anyagárak jelentős emelkedése miatt a beruházási költségek megemelkedtek. A közelünkben működő gipszkartongyár nem első ízben segíti településünket.

A polgármester azzal folytatta, hogy a bölcsőde építése is elkezdődött. A kivitelezés a terveknek megfelelően halad, a tél beálltáig az alapozással végeztek. A nem várt többletmunkára, amit a nem megfelelő támfal okozott, már többlettámogatási igényt nyújtottak be.

– A Belügyminisztérium októberben közel hétmillió forint vissza nem térítendő céltámogatást folyósított önkormányzatunknak, amit a korábban felhalmozott tartozások kiegyenlítésére használtunk fel. Az eltelt két év szigorú gazdálkodásának és kormányzati céltámogatásoknak köszönhetően az idén már nem szorulunk hitelfelvételre. November végére elkészült a tóparti sétaút kerékpárúttá való alakítása. A forrást a Magyar Falu Program és az MVM Mátra Energia Zrt. biztosította, 32 millió forintot nyertünk. Ebből aszfaltburkolattal láttuk el a nem megfelelő minőségű útfelületet. E beruházás része a Markazi tó turisztikai célú fejlesztésének – összegzett Holló László.

A szociális segítség sem maradt el

Holló László arról is szólt, hogy az önkormányzatuk 2021-ben is sikerrel pályázott szociális célú tüzelőanyag vásárlására, melynek eredményeként a település rászoruló lakosait, családjait tűzifával tudták segíteni. Mint részletezte, a támogatás megítélése jövedelemhez kötött, az elbírálás során figyelembe kellett venni az egy főre eső jövedelemhatárt. A támogatásként kapott 87 erdei köbméter tűzifa értéke megközelítette a kétmillió forintot. A tüzelőanyag kiszállítását az önkormányzat saját forrásból szervezte meg, amelynek összköltsége 609 ezer forint volt. A Kincsek háza udvarán, a felnőttfitneszpark szomszédságában ötmillió forintból kialakítandó játszótér építése is megkezdődött, a munka előreláthatólag januárjában fejeződik be. A hiánypótló beruházásra a Magyar Falu Programban nyertek támogatást. Az idősek világnapján még köszönthették a szépkorúakat a kézművesház udvarán, de az évzáró boros-toros rendezvény a járványhelyzet miatt elmaradt.