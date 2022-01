- A bíróság az elmúlt héten elítélte Bódás Biankát választási csalásért. Kiderült, hogy a 2019-ben induló kamu jelölt ajánlóíveire csak fideszes jelölttekéről kerültek adatok. Kérdés, hogyan kerülhettek ki választóik adatai Oroján Sándor frakcióvezetőtől, aki akkor kampányfőnökként tevékenykedett. Amennyiben erről tudott, akkor felszólítom, hogy mondjon le, hiszen méltatlan ahhoz, hogy képviselő és frakcióvezető maradjon. Amennyiben viszont nem tudott, az is sok kérdést felvet és az alkalmasságát megkérdőjelezi - emelte ki.

A hatos számú kerületben lett képviselő Juhász Ádám, ahol Bódás Bianka is indult. Az Egységben a Városért Egyesület hétfőn közleményben az ő lemondását követelte, arra hivatkozva, hogy a kamu jelölt indulása miatt jutott be az önkormányzatba.

– Ha a csalás nem történt volna meg, listáról egy momentumos képviselő jutott volna be, erősítve az ellenzéki összefogást – írta közleményében az Egységben a Városért Egyesület Juhász Ádám lemondását követelve. Az alpolgármester és az egyesület szavaival kapcsolatban a képviselőket is megkerestük.

– Azt javaslom, hogy Minczér Gábor és az Egységben a Városért Egyesület egyeztessen, hogy végül kit is akarnak lemondatni, Juhász Ádámot vagy engem, és amikor dűlőre jutottak, jelentkezzenek a megoldással – reagált Oroján Sándor. – A konkrét ügyben egyébként épp az bizonyosodott be, hogy a Fidesz jelöltek ajánlóíveihez senki nem férhetett hozzá, egy jelöltet sem gyanúsítottak még csak szabálytalansággal sem. Legutóbb, mikor Mirkóczki Ádám vádolt meg minket bűncselekménnyel 2020 januárjában, kiderült, vagy tévedett vagy rosszabb esetben szándékosan hazudott. Az egri baloldalnak azt javaslom, a vádaskodás és az összeesküvés elméletek gyártása helyett foglalkozzanak inkább a város irányításával, mert a külső és belső csatározásaik közepette ezzel egyre kevesebb időt töltenek – emelte ki.

Juhász Ádám képviselő kérdésünkre elmondta, mindent szabálykövetően csinált a kampányban és a választások alatt is.

– Az effajta politikai csatározásoktól továbbra is szeretnék távol maradni, ezekbe korábban sem mentem bele. A közgyűlésben ezentúl is a körzetemet, a választókat szeretném képviselni, és a szőlész-borász szakmát. Ezek miatt döntöttem úgy képviselő leszek, s úgy hiszem ezek miatt is választottak meg – húzta alá Juhász Ádám.