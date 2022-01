– Ősszel már megkezdődhet az első nevelési év a noszvaji bölcsődében – számolt be róla Szabó Péter polgármester. A beruházásra TOP-forrásból bruttó 250 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a település. A kivitelezés ütemterv szerint jól halad, a polgármester elmondta, ez annak is köszönhető, hogy jól előkészítették a közbeszerzést és az engedélyes terveket. Jelenleg a nyílászárókat várják már.

– Áprilisban vagy májusban már átadhatjuk az épületet. Ősszel két csoportban 26 férőhely várja majd a noszvaji kicsiket. Az intézmény szándékosan nem a már eleve zsúfolt faluközpontba került, hanem a Balassi útra, ott könnyebben parkolhatnak majd a szülők.

Elmondta azt is, hogy a bölcsődei ellátás hírére újra sokan érdeklődnek eladó ingatlanok iránt, ám a településen már nincsenek eladó telkek az önkormányzat birtokában, de lassan a lakosságéban sem.

– Nagyon gyorsan elkelnek az ingatlanok, további telkeket nem szeretnénk kimérni. Ha beépülnek azok, amelyek most még üresek, elérjük azt a lakosságszámot, ami kitűzött cél volt. Öröm, hogy ennyire sokan választják Noszvajt, de szeretnénk megőrizni az értékeit, a falusias jellegét, másrészt pedig a települési infrastruktúra háromezer ember felett már nem bírná ellátni az igényeket. Most az a cél, hogy azok, akik már itt élnek még jobb minőségben tudjanak élni – mutatott rá. Ennek érdekében folyamatosan pályáznak fejlesztésekre.

– Várhatóan megújul hamarosan a Magyar Közút kezelésében lévő főút. Járdafelújításra pályáztunk, szeretnénk, ha még az a három önkormányzati utunk is megújulna, amely eddig kimaradt. Épített kőszínpadra is pályázunk, ez nagy megtakarítás lenne a rendezvényekhez hosszú távon. Kommunális gépeket is szeretnénk beszerezni, illetve a sport- és zöld infrastruktúra fejlesztését is célul tűztük ki. Szeretném, ha a sportpálya megújulhatna, modern játszótérrel, rekortán futókörrel, szabadtéri fitneszparkkal és egy kis KRESZ-pályával egy korszerű szabadidőpark és közösségi tér alakulna ki – ismertette terveit Szabó Péter. Mint mondta, a fejlesztéseket három fő irányvonal, az infrastruktúra, a családok és a turizmus mentén képzelték és képzelik el továbbra is. Utóbbival kapcsolatban nagy álma, hogy létrejöhessen a noszvaji skanzenberuházás, ám ehhez mindenképp külső anyagi forrásra lenne szükség.

Kiemelte, hogy mindemellett – a falukép megőrzése és a klímavédelem jegyében – az egész településre vonatkozóan terveznek fásítási programot is, szakember segítségével. Ebbe a helyieket is bevonnák, a fákat pedig az önkormányzat finanszírozná.

A fenntarthatósági szempontokat teszik előtérbe

A községbeliek jó része már új betelepült, s a városi élethez szokott emberek sokszor nem tudnak mit kezdeni a falusi élet velejáróival.

– Szeretnénk, ha megszoknák új lakóink, hogy elsősorban egymás között célravezető rendezni a vélt problémákat. Három jó szóval hosszú távon jobban járnak, mintha a hivatallal szeretnék rendeztetni azokat az apróságokat, amire egyébként nincs ráhatásunk. Noszvajt körülöleli az erdő, itt nemcsak a kakas kukorékol reggelente, de akár a vadak is elcsenhetnek ezt-azt az udvarból. Meg kell tanulni értékelni a természetet, a portát őshonos növényekkel beültetni, a fákat nem kivágni, vagy ha elkerülhetetlen, kettőt ültetni helyette. Síkfőkúton már megtiltottuk a kivágást, csak indokolt esetben lehet. Ennek érdekében egyébként tervezünk egy falusi életmódot bemutató kiadványt is létrehozni idén – részletezte. Formálni szeretnék az ízlést, előtérbe helyezni a fenntarthatósági szempontokat, ilyen például a csapadékvíz helyben felhasználása is.