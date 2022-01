Bár szombat reggelre befagyott a tó vize, s törni kellett a jeget, így is közel száz vállalkozó szellemű ember vetkőzött fürdőruhára, s merült meg a jégtáblákkal tarkított, mindössze kétfokos vízben. A rendezvény elején a résztvevők közösen imádkoztak Sándor atyával, aki nem volt rest, ugyanis térdig gázolt a fagyos vízben, így mondott áldást, majd szentelt sóval hintette meg a tó vizét.

A fürdőzők között voltak gyerekek és nők is, illetve többen érkeztek Heves megyéből is, hogy próbára tegyék magukat. Jöttek például Egerből, Gyöngyösről, Hatvanból és Feldebrőről az eseményre. Annak érdekében, hogy mindenkit biztonságosan szemmel tudjanak tartani a szervezők, a résztvevők több turnusban sétáltak be a vízbe. Előbb derékig, s a legbátrabbak ezután pedig háromszor nyakig merültek a tóban.

Mobil szaunában és hőgombák alatt volt lehetőségük melegedni azoknak, akik megmártóztak, illetve forró tea, zsíros kenyér és sütemények fogyasztásával pótolhatták az elvesztett energiát. Remek volt a hangulat, a hó is szépen esett, s a résztvevők széles mosollyal az arcukon mesélték, hogy mennyire felélénkítette őket a jeges fürdőzés.

– Korábban még nem vettem részt hasonló eseményen, ezért kíváncsian vártam, milyen lesz bemenni a jeges vízbe. Életre szóló élmény volt, ahogy egyszerre többen alámerültünk, miközben a közönség lelkesen biztatott minket. Hangosan drukkoltak nekünk. Vérpezsdítő volt a csobbanás, és csakis jó tapasztalatokat szereztem. Elhatároztam, hogy jövőre is részt fogok venni a programon – mesélte lapunknak a 34 éves feldebrői Máté.

A kihívást vállalók között akadt olyan is, akinek annyira megtetszett a jeges pancsolás, hogy egymás után többször is megmártózott. Megtudtuk, hogy a résztvevők a különleges élményen túl egy oklevéllel is gazdagodhattak.